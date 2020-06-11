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فرع الموارد البشرية والتنمية بعسير يعقد جلسات الصلح عبر الاتصال المرئي

فرع الموارد البشرية والتنمية بعسير يعقد جلسات الصلح عبر الاتصال المرئي
http://almnatiq.net/?p=873161
المناطق_عسير

باشرت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير ، جلسات الصلح في القضايا العمالية عن طريق الاتصال المرئي عبر نظام ( webex Meet)، وذلك في ظل جهود الوزارة لتعزيز خطة التطوير والإسراع فى التحول الرقمى.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الاستاذ هادي بن عايض الشهراني ، أن هذه المبادرة تأتي ضمن آلية التطوير في رفع كفاءة إدارة التسوية الودية، من أجل التسهيل على أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل الإدارات للحفاظ على صحتهم وضمان التباعد الاجتماعي وأشار إلى أن هذه الجلسات الافتراضية تتم بشكل مباشر وبحضور أطراف النزاع عن بعد وفي حالة وصول طرفي النزاع لتسوية ودية يتم إصدار قرار مصالحة واجب التنفيذ، أما عند عدم التوصل إلى تسوية ودية بين الاطراف فيتم إحالة الدعوى الى المحاكم العمالية بحكم الاختصاص ومتابعة باقي الإجراءات لديهم.

وأشاد الشهراني بجهود الزملاء فريق العمل في التسوية الودية والسعي المستمر لتحقيق تطلعات الوزارة في سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وفاعلية .

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