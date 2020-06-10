أمير منطقة حائل يدشن عبر الاتصال المرئي مركز صحي صلاح الدين

المناطق - حائل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل ‏أمس، عبر الاتصال المرئي مركز صحي صلاح الدين بحائل, ‏بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن ‏فوزان الربيعة .‏

ورفع سمو أمير منطقة حائل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي ‏عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم والاهتمام الكبير لتطوير قطاع ‏الصحة، مشيداً سموه بما تقدمه وزاره الصحة من تطوير في المنشآت ‏الصحية بالمنطقة التي تشهد قفزات متواصلة في الخدمات الصحية.‏

من جهته أبدى معالي وزير الصحة شكرة وتقديره لسمو أمير المنطقة ‏ولسمو نائبه على الدعم والمتابعة الذي تجده صحة حائل من سموهما، ‏مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى الارتقاء بالخدمات الصحية، مهنئاً معاليه ‏منسوبي الصحة على التصميم والإبداع في تجهيز المركز النموذجي. ‏

فيما تجول مدير عام صحة حائل الدكتور حمود الشمري في أنحاء المبنى ‏ليقدم شرحاً مفصلاً عن المبنى الذي جهز على مساحه 2000 متر مربع ‏و يحتوي على مركز للرعاية الأولية يعمل على مدار اليوم

تشمل عيادات ‏عامة، وتخصصية، ومركزا لطب الأسنان ، ومركزا للرعاية الطبية العاجلة. ‏