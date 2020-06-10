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الشؤون الإسلامية تعتمد (345) جامعاً ومسجداً مسانداً لأداء صلاة الجمعة بالحدود الشمالية

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أمير منطقة حائل يدشن عبر الاتصال المرئي مركز صحي صلاح الدين

أمير منطقة حائل يدشن عبر الاتصال المرئي مركز صحي صلاح الدين

منطقة حائل

أمير منطقة حائل يدشن عبر الاتصال المرئي مركز صحي صلاح الدين

أمير منطقة حائل يدشن عبر الاتصال المرئي مركز صحي صلاح الدين
http://almnatiq.net/?p=873168
المناطق - حائل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل ‏أمس، عبر الاتصال المرئي مركز صحي صلاح الدين بحائل, ‏بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن ‏فوزان الربيعة .‏
ورفع سمو أمير منطقة حائل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي ‏عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم والاهتمام الكبير لتطوير قطاع ‏الصحة، مشيداً سموه بما تقدمه وزاره الصحة من تطوير في المنشآت ‏الصحية بالمنطقة التي تشهد قفزات متواصلة في الخدمات الصحية.‏
من جهته أبدى معالي وزير الصحة شكرة وتقديره لسمو أمير المنطقة ‏ولسمو نائبه على الدعم والمتابعة الذي تجده صحة حائل من سموهما، ‏مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى الارتقاء بالخدمات الصحية، مهنئاً معاليه ‏منسوبي الصحة على التصميم والإبداع في تجهيز المركز النموذجي. ‏
فيما تجول مدير عام صحة حائل الدكتور حمود الشمري في أنحاء المبنى ‏ليقدم شرحاً مفصلاً عن المبنى الذي جهز على مساحه 2000 متر مربع ‏و يحتوي على مركز للرعاية الأولية يعمل على مدار اليوم
تشمل عيادات ‏عامة، وتخصصية، ومركزا لطب الأسنان ، ومركزا للرعاية الطبية العاجلة. ‏

 

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