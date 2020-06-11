احدث الأخبار

مدني الرياض: وفاة ستة عمال في إحدى أنابيب مشروعات تحت الإنشاء في حي العزيزية بالرياض
أبرز المواد
 أمير الجوف يؤكد على التعاون مع حملة توعية العمالة الوافدة باتباع البروتوكولات الصحية
منطقة الجوف
 “صحة الجوف” تتعاقد مع 45 استشارياً وأخصائياً في تخصصات نادرة عبر سكايب
منطقة الجوف
 أبو دهام عقيدا
مجتمع المناطق
 الشؤون الإسلامية تعتمد (345) جامعاً ومسجداً مسانداً لأداء صلاة الجمعة بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 فرع “التجارة” بالمدينة المنورة ينفّذ 151 جولة لرصد إمدادات الوقود .. ويضبط 3 مخالفين
منطقة المدينة المنورة
 الموانئ السعودية تناول 28 مليون طن بضائع خلال مايو
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يدشن عبر الاتصال المرئي مركز صحي صلاح الدين
منطقة حائل
 فرع الموارد البشرية والتنمية بعسير يعقد جلسات الصلح عبر الاتصال المرئي
أبرز المواد
 مساهمو “سابك” يقرون تعديل عدد من مواد النظام الأساسي
أبرز المواد
 إصابات كورونا تعاود الارتفاع في الصين
أبرز المواد
 “المظالم” يبدأ جلساته القضائية الإلكترونية بمحاكم الاستئناف الإدارية
أبرز المواد
مدني الرياض: وفاة ستة عمال في إحدى أنابيب مشروعات تحت الإنشاء في حي العزيزية بالرياض

مدني الرياض: وفاة ستة عمال في إحدى أنابيب مشروعات تحت الإنشاء في حي العزيزية بالرياض

أبرز المواد
أمير الجوف يؤكد على التعاون مع حملة توعية العمالة الوافدة باتباع البروتوكولات الصحية

أمير الجوف يؤكد على التعاون مع حملة توعية العمالة الوافدة باتباع البروتوكولات الصحية

منطقة الجوف
“صحة الجوف” تتعاقد مع 45 استشارياً وأخصائياً في تخصصات نادرة عبر سكايب

“صحة الجوف” تتعاقد مع 45 استشارياً وأخصائياً في تخصصات نادرة عبر سكايب

منطقة الجوف
أبو دهام عقيدا

أبو دهام عقيدا

مجتمع المناطق

الموانئ السعودية تناول 28 مليون طن بضائع خلال مايو

الموانئ السعودية تناول 28 مليون طن بضائع خلال مايو
http://almnatiq.net/?p=873174
المناطق - واس

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر مايو لعام 2020م، ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بواقع 28 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 6.36% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 613 ألف حاوية.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 919 سفينة، وبلغ عدد الركاب 10 آلاف راكباً، بينما بلغ عدد العربات أكثر من 57 ألف عربة، في حين بلغ عدد المواشي 480 ألف رأساً من الماشية.
وتأتي هذه الزيادة الملحوظة التي سجلتها موانئ المملكة في أطنان البضائع المناولة؛ تأكيداً على قوة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية، كما يأتي ذلك تأكيداً على جودة وفعالية الأداء واستمرار الأعمال بكفاءة واقتدار في أصعب التحديات، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء جائحة فايروس كورونا المستجد.
وتسعى “موانئ” إلى الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وتيسير ودعم عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية ومبادراتها الطموحة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أداء عملياتها البحرية والتشغيلية واللوجستية، من أجل مستقبل واعد لقطاع الخدمات اللوجستية وللموانئ السعودية.

روابط ذات صلة

مدني الرياض: وفاة ستة عمال في إحدى أنابيب مشروعات تحت الإنشاء في حي العزيزية بالرياض

مدني الرياض: وفاة ستة عمال في إحدى أنابيب مشروعات تحت الإنشاء في حي العزيزية بالرياض
فرع الموارد البشرية والتنمية بعسير يعقد جلسات الصلح عبر الاتصال المرئي

فرع الموارد البشرية والتنمية بعسير يعقد جلسات الصلح عبر الاتصال المرئي
مساهمو “سابك” يقرون تعديل عدد من مواد النظام الأساسي

مساهمو “سابك” يقرون تعديل عدد من مواد النظام الأساسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*