فرع “التجارة” بالمدينة المنورة ينفّذ 151 جولة لرصد إمدادات الوقود .. ويضبط 3 مخالفين

المناطق - واس

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة أمس 151 جولة ميدانية لمتابعة وفرة الوقود, والتزام المحطات بتقديم الخدمة وعدم استغلال تغيّر السعر الذي أعلنته شركة “أرامكو”.

وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة عبدالرحمن بن سالم شكر في حديثه لـ “واس” أن الفرق الميدانية رصدت ثلاث مخالفات لمحطات توقّفت عن بيع الوقود بغرض الاستفادة من البيع بالتسعيرة الجديدة, وقد تم تحرير مخالفات وغرامات مالية على ملاكها, وإلزامهم بفتح المحطة وتقديم الخدمة للمستهلكين فوراً, واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم, مبيناً أن الجولات شملت المدينة المنورة والمحافظات التابعة, وسوف تستمر للتأكد من استمرار إمدادات الوقود في كافة المحطات, والالتزام بمواصلة العمل على مدار الساعة وفق التسعيرة الجديدة للبنزين.