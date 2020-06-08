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الشؤون الإسلامية تعتمد (345) جامعاً ومسجداً مسانداً لأداء صلاة الجمعة بالحدود الشمالية

الشؤون الإسلامية تعتمد (345) جامعاً ومسجداً مسانداً لأداء صلاة الجمعة بالحدود الشمالية

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الشؤون الإسلامية تعتمد (345) جامعاً ومسجداً مسانداً لأداء صلاة الجمعة بالحدود الشمالية

الشؤون الإسلامية تعتمد (345) جامعاً ومسجداً مسانداً لأداء صلاة الجمعة بالحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=873181
المناطق - واس

اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، تحديث قائمة الجوامع والمساجد المساندة لها، والتي سيقام فيها صلاة الجمعة يوم غدٍ، حيث بلغ العدد الإجمالي (345) جامعاً ومسجداً في المنطقة.
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية مطارد بن دخيل العنزي، أنه تم تجهيز (196) جامعاً ومسجداً في مدينة عرعر، و (69) جامعاً ومسجداً في محافظة رفحاء، و (58) جامعاً ومسجداً في محافظة طريف، و (22) جامعاً ومسجداً في محافظة العويقيلة، مؤكداً أن هذه التحديثات تأتي وفق تقارير ميدانية تُرفع بشكلٍ يومي لإدارة الفرع.
وبين العنزي أن التحديث المستمر لقائمة الجوامع والمساجد المساندة لها لإقامة صلاة الجمعة.
يأتي في إطار الحرص على تطبيق التعليمات الصحية التي تساعد الجميع على أداء الصلاة بكل يُسرٍ وسكينة، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة المصلين، بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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