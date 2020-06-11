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مدني الرياض: وفاة ستة عمال في إحدى أنابيب مشروعات تحت الإنشاء في حي العزيزية بالرياض

مدني الرياض: وفاة ستة عمال في إحدى أنابيب مشروعات تحت الإنشاء في حي العزيزية بالرياض

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مدني الرياض: وفاة ستة عمال في إحدى أنابيب مشروعات تحت الإنشاء في حي العزيزية بالرياض

مدني الرياض: وفاة ستة عمال في إحدى أنابيب مشروعات تحت الإنشاء في حي العزيزية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=873195
المناطق - واس

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني، تلقت مساء أمس الأربعاء بلاغًا من مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض يفيد بفقدان ستة أشخاص في أنبوب مياه تحت الإنشاء يبلغ طوله 400 متر تقريبًا، وقطره نحو متر واحد في موقع عمل تمديد أنابيب تحت الإنشاء في حي العزيزية جنوب مدينة الرياض.
وبين أنه عند وصول فرق الدفاع المدني للموقع تبين أن المفقودين هم من العاملين في الشركة المنفذة للمشروع حيث كانوا يقومون بأعمال داخل الأنبوب ولم يتمكنوا من الخروج مع فقدان التواصل مع زملائهم في الخارج.
وقال المقدم الحمادي: إن فرق الدفاع المدني، وجدت العمال المفقودين على مسافة 360 مترًا تقريبًا وهم فاقدي الوعي في مكانهم، وجرى إخراجهم باستحداث فتحات في الأنبوب بواسطة معدات وتجهيزات الدفاع المدني لمثل هذه الحوادث، وبعد الكشف عليهم من قبل الفرق الطبية بالموقع تبين وفاتهم جميعًا – رحمهم الله تعالى -، فيما لا تزال إجراءات التحقيق قائمة لتحديد الأسباب.

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