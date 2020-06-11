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الشؤون الإسلامية تقرر فتح الجوامع قبل الأذان بأربعين دقيقة تفادياً للتزاحم ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع

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فرع الشؤون الإسلامية بحائل يحدد المساجد التي ستقام فيه صلاة الجمعة

فرع الشؤون الإسلامية بحائل يحدد المساجد التي ستقام فيه صلاة الجمعة
http://almnatiq.net/?p=873199
المناطق - حائل

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل 281 ‏مسجداً ستقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً في مدينة حائل والمحافظات ‏والمراكز التابعة لها لتخفيف الزحام على الجوامع، وذلك ضمن الإجراءات ‏الاحترازية التي تتبعها الوزارة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ‏كوفيد 19. ‏ وشددت الإجراءات الاحترازية على تطبيق الجوامع والمساجد التعليمات ‏الصادرة من قبل الوزارة أهمها ترك مسافة بين المصلين بمسافة تقدر ‏بمترين وترك صف بين كل صفين وتقليل مدة الانتظار والخطبة والصلاة ‏وفتح النوافذ والأبواب وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء ورفع ‏المصاحف واستبدالها بالنسخ الالكترونية وعدم دخول الأطفال ممن تقل ‏اعمارهم عن 15 عاما .‏ يذكر أن المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة موزعة في مدينة حائل ‏ومحافظات المنطقة ومراكزها تشمل 129 مسجداً في حائل و 14 مسجداً ‏بمحافظة بقعاء و 20 بمحافظة الغزالة و 12 بمحافظة الشنان و 17 ‏بمحافظة سميراء و 10 بمحافظة الشملي و 11 بمحافظة الحائط و 45 ‏بمحافظة موقق و 15بمركز جبة و 6 بمركز الروضة و مسجدين بمركز ‏فيد . ‏

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