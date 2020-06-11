فرع الشؤون الإسلامية بحائل يحدد المساجد التي ستقام فيه صلاة الجمعة

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل 281 مسجداً ستقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً في مدينة حائل والمحافظات والمراكز التابعة لها لتخفيف الزحام على الجوامع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وشددت الإجراءات الاحترازية على تطبيق الجوامع والمساجد التعليمات الصادرة من قبل الوزارة أهمها ترك مسافة بين المصلين بمسافة تقدر بمترين وترك صف بين كل صفين وتقليل مدة الانتظار والخطبة والصلاة وفتح النوافذ والأبواب وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء ورفع المصاحف واستبدالها بالنسخ الالكترونية وعدم دخول الأطفال ممن تقل اعمارهم عن 15 عاما . يذكر أن المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة موزعة في مدينة حائل ومحافظات المنطقة ومراكزها تشمل 129 مسجداً في حائل و 14 مسجداً بمحافظة بقعاء و 20 بمحافظة الغزالة و 12 بمحافظة الشنان و 17 بمحافظة سميراء و 10 بمحافظة الشملي و 11 بمحافظة الحائط و 45 بمحافظة موقق و 15بمركز جبة و 6 بمركز الروضة و مسجدين بمركز فيد .
الشؤون الإسلامية تقرر فتح الجوامع قبل الأذان بأربعين دقيقة تفادياً للتزاحم ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع
أبرز المواد
التعليقات (٠) اضف تعليق