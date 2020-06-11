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النيابة تحقق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في الحرجة.. وإمارة عسير تصدر بيانا بالحادثة

النيابة تحقق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في الحرجة.. وإمارة عسير تصدر بيانا بالحادثة
http://almnatiq.net/?p=873205
المناطق - أبها

أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب توجيهه  بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن ملابسات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة وتقصي مسببات المسؤولية الجزائية الناشئة في هذا الشأن والمتسبب بها حال توافرها، والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف الطبي على الجثمان من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.
فيما نقل معالي النائب العام تعازيه ومواساته لذوي الطفلة سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنه سميع مجيب.

واوضح المتحدث الاعلامي بإمارة منطقة عسير المكلف سلطان الأحمري انه إشارة إلى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير ” المُكلّف” سلطان الأحمري : فإن إمارة منطقة عسير تتقدم بصادق التعازي والمواساة لوالد الطفلة وأسرتها، رحمها الله وأحسن عزاءهم.

وتؤكد للجميع أن الإمارة ترى في إزهاق أي روح شبهة جريمة ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة والتحقيق والاستقصاء حتى تتجلى الحقيقة الكاملة، وأن اللجنة تتحمل مسؤولية أخذ أشد الاحتياطات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة بطريقة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم فضلاً عن سلامتهم وسلامة ذويهم، وستعمل الإمارة بكل حزم وحياد على الانتصاف من اللجنة أو إنصافها في ضوء نتائج التحقيق.

وقد وجّه أمير منطقة عسير فرع النيابة العامة في المنطقة برصد جميع ملابسات الحادثة والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات.

كما وجّه الأمير تركي بن طلال بنقل الأسرة المفجوعة لمنزل لائق حتى تنتهي إجراءات التحقيق، وستصدر الإمارة بيانًا إلحاقيًا لإعلان التفصيلات بكل دقة ووضوح.

 

 

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