احدث الأخبار

أمير منطقة الرياض يعزي في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة
منطقة الرياض
 النيابة تحقق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في الحرجة.. وإمارة عسير تصدر بيانا بالحادثة
أبرز المواد
 “عمالة” في الخرج تقوم بتحضير كميات من الأطعمة داخل سكن خاص بطريقة سيئة
منطقة الرياض
 فرع الشؤون الإسلامية بحائل يحدد المساجد التي ستقام فيه صلاة الجمعة
منطقة حائل
 مدني الرياض: وفاة ستة عمال في إحدى أنابيب مشروعات تحت الإنشاء في حي العزيزية بالرياض
أبرز المواد
 أمير الجوف يؤكد على التعاون مع حملة توعية العمالة الوافدة باتباع البروتوكولات الصحية
منطقة الجوف
 “صحة الجوف” تتعاقد مع 45 استشارياً وأخصائياً في تخصصات نادرة عبر سكايب
منطقة الجوف
 أبو دهام عقيدا
مجتمع المناطق
 الشؤون الإسلامية تعتمد (345) جامعاً ومسجداً مسانداً لأداء صلاة الجمعة بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 فرع “التجارة” بالمدينة المنورة ينفّذ 151 جولة لرصد إمدادات الوقود .. ويضبط 3 مخالفين
منطقة المدينة المنورة
 الموانئ السعودية تناول 28 مليون طن بضائع خلال مايو
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يدشن عبر الاتصال المرئي مركز صحي صلاح الدين
منطقة حائل
أمير منطقة الرياض يعزي في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة

أمير منطقة الرياض يعزي في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة

منطقة الرياض
النيابة تحقق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في الحرجة.. وإمارة عسير تصدر بيانا بالحادثة

النيابة تحقق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في الحرجة.. وإمارة عسير تصدر بيانا بالحادثة

أبرز المواد
“عمالة” في الخرج تقوم بتحضير كميات من الأطعمة داخل سكن خاص بطريقة سيئة

“عمالة” في الخرج تقوم بتحضير كميات من الأطعمة داخل سكن خاص بطريقة سيئة

منطقة الرياض
فرع الشؤون الإسلامية بحائل يحدد المساجد التي ستقام فيه صلاة الجمعة

فرع الشؤون الإسلامية بحائل يحدد المساجد التي ستقام فيه صلاة الجمعة

منطقة حائل

أمير منطقة الرياض يعزي في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة

أمير منطقة الرياض يعزي في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة
http://almnatiq.net/?p=873211
المناطق - الرياض
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي، العزاء والمواساة في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة بالرياض سالم بن مشوط العنزي رحمه الله .
وسأل سموه، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويكتب له ما قدم من عمل صالح وجليل في خدمة المسجد والمئذنة على مدى 16 عاماً.
من جهتها أعربت أسرة العنزي عن بالغ الشكر لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة، سائلين الله أن يجزي الجميع كل خير وعافية وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ويحفظها من كل سوء .

روابط ذات صلة

“عمالة” في الخرج تقوم بتحضير كميات من الأطعمة داخل سكن خاص بطريقة سيئة

“عمالة” في الخرج تقوم بتحضير كميات من الأطعمة داخل سكن خاص بطريقة سيئة
مدني الرياض: وفاة ستة عمال في إحدى أنابيب مشروعات تحت الإنشاء في حي العزيزية بالرياض

مدني الرياض: وفاة ستة عمال في إحدى أنابيب مشروعات تحت الإنشاء في حي العزيزية بالرياض
الدعم التنموي بالرياض تقدم مساعداتها لما يقارب 6 ملايين مستفيد

الدعم التنموي بالرياض تقدم مساعداتها لما يقارب 6 ملايين مستفيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*