احدث الأخبار

الأمير فيصل بن نواف يترأس اجتماع لجنة الطوارئ بمنطقة الجوف
منطقة الجوف
 أمير منطقة الرياض يعزي في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة
منطقة الرياض
 النيابة تحقق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في الحرجة.. وإمارة عسير تصدر بيانا بالحادثة
أبرز المواد
 “عمالة” في الخرج تقوم بتحضير كميات من الأطعمة داخل سكن خاص بطريقة سيئة
منطقة الرياض
 فرع الشؤون الإسلامية بحائل يحدد المساجد التي ستقام فيه صلاة الجمعة
منطقة حائل
 مدني الرياض: وفاة ستة عمال في إحدى أنابيب مشروعات تحت الإنشاء في حي العزيزية بالرياض
أبرز المواد
 أمير الجوف يؤكد على التعاون مع حملة توعية العمالة الوافدة باتباع البروتوكولات الصحية
منطقة الجوف
 “صحة الجوف” تتعاقد مع 45 استشارياً وأخصائياً في تخصصات نادرة عبر سكايب
منطقة الجوف
 أبو دهام عقيدا
مجتمع المناطق
 الشؤون الإسلامية تعتمد (345) جامعاً ومسجداً مسانداً لأداء صلاة الجمعة بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 فرع “التجارة” بالمدينة المنورة ينفّذ 151 جولة لرصد إمدادات الوقود .. ويضبط 3 مخالفين
منطقة المدينة المنورة
 الموانئ السعودية تناول 28 مليون طن بضائع خلال مايو
أبرز المواد
الأمير فيصل بن نواف يترأس اجتماع لجنة الطوارئ بمنطقة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يترأس اجتماع لجنة الطوارئ بمنطقة الجوف

منطقة الجوف
أمير منطقة الرياض يعزي في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة

أمير منطقة الرياض يعزي في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة

منطقة الرياض
النيابة تحقق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في الحرجة.. وإمارة عسير تصدر بيانا بالحادثة

النيابة تحقق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في الحرجة.. وإمارة عسير تصدر بيانا بالحادثة

أبرز المواد
“عمالة” في الخرج تقوم بتحضير كميات من الأطعمة داخل سكن خاص بطريقة سيئة

“عمالة” في الخرج تقوم بتحضير كميات من الأطعمة داخل سكن خاص بطريقة سيئة

منطقة الرياض

الأمير فيصل بن نواف يترأس اجتماع لجنة الطوارئ بمنطقة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يترأس اجتماع لجنة الطوارئ بمنطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=873215
الجوف - محمد الحسن

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة من مكتبه بديوان
الإمارة اليوم، الاجتماع الحادي عشر للجنة عبر الاتصال المرئي ، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلين عن الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ، ووكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان.

وفي بداية الاجتماع ثمن سمو أمير منطقة الجوف جهود حكومة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده
الأمين – حفظهما الله – ، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 منذ إعلانها وبذل المزيد من التضحيات حفاظا على سلامة أرواح كل من يقطن هذه البلاد المباركة مواطنا او مقيم .

بعد ذلك استمع سموه من أمين عام اللجنة مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة سامي بن سعود الرويلي لموجز عن الأعمال التي قامت بها اللجنة في تنفيذ توصيات الاجتماع العاشر.
ثم ناقش سمو الأمير فيصل بن نواف بنود الاجتماع الحادي عشر للجنة مع الأعضاء والتي اهتمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية بعد العودة التدريجية للحياة الطبيعة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة .

كما استمع سمو أمير منطقة الجوف من مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عواد بن سبتي العنزي عن الإجراءات المطبقة بالمساجد والجوامع بعد صدور التوجيه الكريم بإعادة فتحها أمام المصلين وتكثيف أعمال المراقبين للتأكد من تطبيق الإجراءات التي أقرتها الوزارة حفاظا على صحة وسلامة الجميع وعدم انتقال الفيروس، مضيفا خلال الاجتماع أن الفرع زاد من عدد المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة القادمة – بإذن الله – إضافة إلى الجوامع ليصبح العدد 175 مسجدا محيطة بالجوامع وفي داخل الأحياء للتخفيف على الجوامع من أعداد المصلين وفي حال استدعاء الأمر إلى الزيادة سيتم زيادة عدد المساجد الأسبوع القادم . فيما أوضح مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف نايل بن عبدالعزيز الرويلي أن إجمالي الدعم الذي تلقته مبادرة سمو أمير منطقة الجوف #كلنا_اهل 11 مليون ريال استفاد منها 126895 مستفيدا من خلال 24 جمعية خيرية بالمنطقة ينتسب اليها 4088 متطوعا ومتطوعة ، كما
تم تخصيص مبلغ وقدرة 3500000 ألف ريال للجمعيات الناشئة دعم للقيام بدورها في المجتمع .
ونوه الرويلي بمبادرة سمو أمير منطقة الجوف لدعم الشباب أصحاب الفود ترك المتأثرين من جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 .
ووجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الشؤون الصحية بالمنطقة بتكثيف الدورات الصحية
والوقائية لجميع الإدارات الحكومية التي تستقبل لمراجعين والمسافرين وكيفية التعامل مع وجود حالة لا سمح الله وتطبيق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات .
كما وجه سموه مدير مطار الجوف الإقليمي بإجراء فرضية إصابة مسافر على أحد الرحلات القادمة إلى المطار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي تكسب العاملين فيه الخبرة للتعامل مع مثل هذه الحالات إن وجدت وتطبيق الإجراءات الصحية لسلامة الجميع .
وفي نهاية الاجتماع شكر سمو الأمير فيصل بن نواف الجميع على ما يقومون به من جهود منذ بداية الجائحة ، متمنيا للجميع التوفيق في الأيام القادمة ، سائلا الله أن يعجل برفع هذا الوباء عن الجميع .

روابط ذات صلة

أمير الجوف يؤكد على التعاون مع حملة توعية العمالة الوافدة باتباع البروتوكولات الصحية

أمير الجوف يؤكد على التعاون مع حملة توعية العمالة الوافدة باتباع البروتوكولات الصحية
“صحة الجوف” تتعاقد مع 45 استشارياً وأخصائياً في تخصصات نادرة عبر سكايب

“صحة الجوف” تتعاقد مع 45 استشارياً وأخصائياً في تخصصات نادرة عبر سكايب
إعادة تشغيل مسلخ قريه الفياض

إعادة تشغيل مسلخ قريه الفياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*