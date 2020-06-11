الأمير فيصل بن نواف يترأس اجتماع لجنة الطوارئ بمنطقة الجوف

الجوف - محمد الحسن

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة من مكتبه بديوان

الإمارة اليوم، الاجتماع الحادي عشر للجنة عبر الاتصال المرئي ، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلين عن الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ، ووكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان.

وفي بداية الاجتماع ثمن سمو أمير منطقة الجوف جهود حكومة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده

الأمين – حفظهما الله – ، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 منذ إعلانها وبذل المزيد من التضحيات حفاظا على سلامة أرواح كل من يقطن هذه البلاد المباركة مواطنا او مقيم .

بعد ذلك استمع سموه من أمين عام اللجنة مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة سامي بن سعود الرويلي لموجز عن الأعمال التي قامت بها اللجنة في تنفيذ توصيات الاجتماع العاشر.

ثم ناقش سمو الأمير فيصل بن نواف بنود الاجتماع الحادي عشر للجنة مع الأعضاء والتي اهتمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية بعد العودة التدريجية للحياة الطبيعة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة .

كما استمع سمو أمير منطقة الجوف من مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عواد بن سبتي العنزي عن الإجراءات المطبقة بالمساجد والجوامع بعد صدور التوجيه الكريم بإعادة فتحها أمام المصلين وتكثيف أعمال المراقبين للتأكد من تطبيق الإجراءات التي أقرتها الوزارة حفاظا على صحة وسلامة الجميع وعدم انتقال الفيروس، مضيفا خلال الاجتماع أن الفرع زاد من عدد المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة القادمة – بإذن الله – إضافة إلى الجوامع ليصبح العدد 175 مسجدا محيطة بالجوامع وفي داخل الأحياء للتخفيف على الجوامع من أعداد المصلين وفي حال استدعاء الأمر إلى الزيادة سيتم زيادة عدد المساجد الأسبوع القادم . فيما أوضح مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف نايل بن عبدالعزيز الرويلي أن إجمالي الدعم الذي تلقته مبادرة سمو أمير منطقة الجوف #كلنا_اهل 11 مليون ريال استفاد منها 126895 مستفيدا من خلال 24 جمعية خيرية بالمنطقة ينتسب اليها 4088 متطوعا ومتطوعة ، كما

تم تخصيص مبلغ وقدرة 3500000 ألف ريال للجمعيات الناشئة دعم للقيام بدورها في المجتمع .

ونوه الرويلي بمبادرة سمو أمير منطقة الجوف لدعم الشباب أصحاب الفود ترك المتأثرين من جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 .

ووجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الشؤون الصحية بالمنطقة بتكثيف الدورات الصحية

والوقائية لجميع الإدارات الحكومية التي تستقبل لمراجعين والمسافرين وكيفية التعامل مع وجود حالة لا سمح الله وتطبيق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات .

كما وجه سموه مدير مطار الجوف الإقليمي بإجراء فرضية إصابة مسافر على أحد الرحلات القادمة إلى المطار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي تكسب العاملين فيه الخبرة للتعامل مع مثل هذه الحالات إن وجدت وتطبيق الإجراءات الصحية لسلامة الجميع .

وفي نهاية الاجتماع شكر سمو الأمير فيصل بن نواف الجميع على ما يقومون به من جهود منذ بداية الجائحة ، متمنيا للجميع التوفيق في الأيام القادمة ، سائلا الله أن يعجل برفع هذا الوباء عن الجميع .