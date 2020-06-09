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تعليم القصيم يحقق المركز الأول بأولمبياد التصميم الفني بوزارة التعليم

تعليم القصيم يحقق المركز الأول بأولمبياد التصميم الفني بوزارة التعليم

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الشؤون الإسلامية تقرر فتح الجوامع قبل الأذان بأربعين دقيقة تفادياً للتزاحم ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع

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تعليم القصيم يحقق المركز الأول بأولمبياد التصميم الفني بوزارة التعليم

تعليم القصيم يحقق المركز الأول بأولمبياد التصميم الفني بوزارة التعليم
http://almnatiq.net/?p=873223
المناطق - بريدة
توجت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بالمركز الأول في أولمبياد التصميم الفني الذي ترعاه وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم وتشرف عليه الإدارة العامة للنشاط “بنات” وذلك بمجالي “تصميم معالم سعودية” و “البحث العلمي” بالإضافة إلى ثلاث مراكز رئيسية متقدمة في مجالات الجائزة الأخرى.
وفازت الطالبة أريام بنت عبدالله الدخيل الله من المتوسطة العشرون بالمركز الأول الذهبي في مجال “تصميم معالم سعودية” , ونالت الطالبة وئام بنت ماجد الغنيم من الثانوية السادسة عشر المركز الأول البرونزي في مجال “البحث العلمي”.
وحققت الطالبة شهد بنت فهد الدخيل من الثانوية السادسة عشر المركز الثاني الفضي في مجال تصميم “معالم سعودية” والطالبة مواهب بنت عبدالمجيد العُمري من الثانوية السادسة عشر المركز الرابع برونزي في نفس المجال.
وفي مجال “تصميم أضواء خيالية” حققت الطالبة يارا بنت عادل العُمري من الثانوية السادسة والعشرون المركز الثالث برونزي.
وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، تهنئته وتقديره للطالبات الفائزات وأسرهن ومدارسهن مباركا لإدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة التتويج الأمثل لطالبات المنطقة في مثل تلك المسابقات الوطنية الهادفة.

من جهتها أكدت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم القصيم صفية الحربي أن أولمبياد التصميم الفني يهدف إلى إطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته للإسهام في تطور الحركة الفنية في المملكة وكذلك نشر ثقافة الاستخدام الآمن والفاعل للأنترنت ووسائل التقنية و العمل بروح الفريق الواحد، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي للأداء الفعال وتبادل الخبرات الفنية في مجال التصميم الفني، وإشراك أولياء الأمور لتحفيز أبنائهم وبناتهم المبدعين للمشاركة في المسابقات الفنية التنافسية.

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