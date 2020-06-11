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الشؤون الإسلامية بنجران تجهز 81مسجداً لإقامة صلاة الجمعة غداً
http://almnatiq.net/?p=873238
المناطق - واس

جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران،81مسجداً، ستقام فيها صلاة الجمعة “مؤقتاً” غداً ، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي ، الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية خلال إقامة صلاة الجمعة، تماشياً مع توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، في العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، فيما يتعلق بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المكتظة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، والعمل على التنظيم للدخول والخروج لعموم المصلين والحرص على تطبيق التباعد الجسدي والتقيد بالوسائل الوقائية كتعقيم ولبس الكمام.
وحث العصيمي عموم المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من إحضار السجادة الخاصة، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، والعناية بلبس الكمامة، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج، وأهمية التعاون مع لجان وفريق تنظيم المصلين للحفاظ على سلامة الجميع.

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