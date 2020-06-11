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الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ ٣٧٢ مسجدًا لصلاة الجمعة بالمنطقة إضافة إلى ٧٥٨ جامعًا

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الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ ٣٧٢ مسجدًا لصلاة الجمعة بالمنطقة إضافة إلى ٧٥٨ جامعًا

الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ ٣٧٢ مسجدًا لصلاة الجمعة بالمنطقة إضافة إلى ٧٥٨ جامعًا
http://almnatiq.net/?p=873243
المناطق - واس

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم عددًا من المساجد التي ستؤدى فيها صلاة الجمعة “مؤقتاً” ، إضافة إلى الجوامع المعتادة بالمنطقة، للتخفيف على بعض الجوامع المزدحمة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لسلامة المصلين.
ودعا فرع الوزارة المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، وترك صف بين كل صفين وضرورة لبس الكمامة القماشية ، وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها، والتقيد بتلك الإجراءات من أجل سلامتهم.

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