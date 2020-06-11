أمين عسير يوقع عقد انشاء و تشغيل سوق الاسماك بمحافظة خميس مشيط

المناطق - أبها

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة صباح اليوم عقد استثماري، بقيمة بلغت ٦,٤٥٠,٠٠٠ مليون ريال مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لمدة ١٥ عام .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقد الذي تم ترسيته هو لإنشاء وتشغيل سوق الاسماك في محافظة خميس مشيط.

مشيرا إلى أن الأمانة وبلدياتها تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها وفقاً لرؤية الأمانة وتماشياً مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.

منوها بأن الأمانة وكافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيداً من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري .