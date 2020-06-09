احدث الأخبار

نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان ويطلع على الإجراءات الاحترازية للمسافرين بالصالات والعبارات
منطقة جازان
 أمين عسير يوقع عقد انشاء و تشغيل سوق الاسماك بمحافظة خميس مشيط
منطقة عسير
 لجنة التحقيق تكشف سلامة إجراءات وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا وعميد الدراسات العليا
منوعات
 الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ ٣٧٢ مسجدًا لصلاة الجمعة بالمنطقة إضافة إلى ٧٥٨ جامعًا
منطقة القصيم
 “هدف” يودع 14 مليون ريال مكافأة لـ 4830 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بنجران تجهز 81مسجداً لإقامة صلاة الجمعة غداً
منطقة نجران
 الكلية التقنية بنجران تبدأ تنفيذ الفصل التدريبي الصيفي
منطقة نجران
 جدة.. تشهد البداية والختام لرالي داكار 2021
أبرز المواد
 اثنينية الحوار تناقش الدور الوطني للمرأة في مسيرة المملكة التنموية وتحديات تمكينها
منطقة الرياض
 تعليم القصيم يحقق المركز الأول بأولمبياد التصميم الفني بوزارة التعليم
منطقة القصيم
 الشؤون الإسلامية تقرر فتح الجوامع قبل الأذان بأربعين دقيقة تفادياً للتزاحم ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع ماعدا مدينتي مكة المكرمة وجدة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن نواف يترأس اجتماع لجنة الطوارئ بمنطقة الجوف
منطقة الجوف
نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان ويطلع على الإجراءات الاحترازية للمسافرين بالصالات والعبارات

نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان ويطلع على الإجراءات الاحترازية للمسافرين بالصالات والعبارات

منطقة جازان
أمين عسير يوقع عقد انشاء و تشغيل سوق الاسماك بمحافظة خميس مشيط

أمين عسير يوقع عقد انشاء و تشغيل سوق الاسماك بمحافظة خميس مشيط

منطقة عسير
لجنة التحقيق تكشف سلامة إجراءات وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا وعميد الدراسات العليا

لجنة التحقيق تكشف سلامة إجراءات وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا وعميد الدراسات العليا

منوعات
الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ ٣٧٢ مسجدًا لصلاة الجمعة بالمنطقة إضافة إلى ٧٥٨ جامعًا

الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ ٣٧٢ مسجدًا لصلاة الجمعة بالمنطقة إضافة إلى ٧٥٨ جامعًا

منطقة القصيم

نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان ويطلع على الإجراءات الاحترازية للمسافرين بالصالات والعبارات

نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان ويطلع على الإجراءات الاحترازية للمسافرين بالصالات والعبارات
http://almnatiq.net/?p=873253
جازان - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بجولة تفقدية لميناء محافظة جزر فرسان، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة.
ووقف سمو نائب أمير المنطقة خلال الجولة على الخدمات المقدمة للمسافرين من ميناء فرسان والقادمين إليه من ميناء جازان ، مطلعاً سموه على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها الهيئة العامة والنقل بمينائي جازان وفرسان وعبارات نقل الركاب للحد من انتشار فيروس كورونا.
واطلع سموه ميدانياً على المراحل المنجزة من مشروع تطوير ميناء فرسان الذي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منه بقيمة إجمالية بلغت ٣٥٨ مليون ريال.
وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، عن سعادته بزيارة الميناء وما شاهده واستمع إليه خلال الزيارة، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم كل ما يسهم في تطوير محافظة فرسان ويقدم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المحافظة وكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومساعد مدير ميناء جيزان منصور بن ابراهيم زكري.

 

روابط ذات صلة

أمير جازان يدشن مشروع الأمن المادي الخاص بضوابط وسياسات الأمن السيبراني

أمير جازان يدشن مشروع الأمن المادي الخاص بضوابط وسياسات الأمن السيبراني
نائب أمير جازان يلتقي عبر -الإتصال المرئي- بمدير المرور المعين بالمنطقة

نائب أمير جازان يلتقي عبر -الإتصال المرئي- بمدير المرور المعين بالمنطقة
الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي رئيس جامعة جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي رئيس جامعة جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*