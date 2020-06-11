جامعة الأمير محمد بن فهد تدخل قائمة أفضل 1000 جامعة عالمية وفق تصنيف QS

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حققت جامعة الامير محمد بن فهد انجازا اكاديميا عالميا جديدا وذلك بدخولها لقائمة افضل 1000 جامعة عالمية وفق تصنيف ( كيو اس QS) العالمي للجامعات للعام 2020-2021 والذي اعلن عنه الاربعاء 10/6/2020 ويعتبر دخول الجامعة كجامعه اهليه في هذا التصنيف إلى جانب قائمه تضم افضل جامعات العالم انجاز اكاديمي نوعي.

وجاءت الجامعة وفق الترتيب العالمي في المراكز من 751-800 من افضل 1000 جامعه على مستوى العالم . وعلى صعيد المملكة احتلت الجامعة المرتبة السابعة من بين عشر جامعات سعودية دخلت في التصنيف العالمي.

وهذا يعود للجهود الحثيثة التي تبذلها الجامعة من خلال سعيها الدؤوب لمواكبة وتطبيق اهم المعايير العالمية في العملية الأكاديمية. ويعتبر هذا الإنجاز حافز أكبر للجامعة لمواصلة نهجها بالاستمرار بتقديم برامجها بأفضل السبل والوسائل والاهتمام بالبحث العلمي والارتقاء به لتحقيق مراكز افضل في السنوات القادمة على سلم الترتيب العالمي للجامعات. ويأتي ذلك نتيجة للدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم الجامعي والاهلي على وجه الخصوص من حكومتنا الرشيده بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الانصاري منسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الذي واصلت فيه الجامعة تفوقها وتميزها بوصولها لتحقيق إنجاز عالمي جديد، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تحقيق اهدافها الاستراتيجيه والتي ركزت على البحث العلمي والاعتمادات الاكاديمية والتصنيفات العالميه.

ولقد رفع الدكتور الانصاري التهنئة والشكر لسمو رئيس مجلس امناء الجامعة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز على دعم سموه ومتابعته لخطط الجامعة الاستراتيجية وحرصه على تحقيق أهدافها.