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أمير الجوف يوجه باستمرار عمل غرفة العمليات بأمانة المنطقة الخاصة بسكن العمالة الوافدة

أمير الجوف يوجه باستمرار عمل غرفة العمليات بأمانة المنطقة الخاصة بسكن العمالة الوافدة
http://almnatiq.net/?p=873274
الجوف - محمد الحسن

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف باستمرار عمل غرفة العمليات الخاصة بسكن العمالة الوافدة، التي أنشئت بأمانة المنطقة ، بتوجيه من سموه مع بداية جائحة كورونا .
وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان إن غرفة العمليات التي تختص بسكن العمالة الوافدة سيستمر عملها وفق
توجيه سمو أمير منطقة الجوف ، حيث تعمل على حصر وتحديد مواقع سكن العمالة الوافدة وبيانات أصحابها ، وكذلك بيانات العمال ليسهل على متخذي القرار الاطلاع على جميع البيانات الخاصة بالعمالة ومساكنهم من خلال خرائط نُظم المعلومات الجغرافية ، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والحد من تكدس العمالة للوقاية من فيروس كورونا .
وبين المهندس الشرعان أن هذا التوجيه جاء لما أنجزته غرفة العمليات من أعمال وبيانات دقيقة وذات جدوى على المدى البعيد ، حيث أنجزت خلال الفترة الماضية وبتوجيه ومتابعة من سمو أمير منطقة الجوف ، حصر جميع مواقع سكن العمال وإسقاطها على الخرائط GIS ، وأتمتة بيانات أصحاب المساكن وحالة السكن ، وأتمتة بيانات العمال ، وتصميم قاعدة بيانات جغرافية للعمال ، وتصميم متصفح جغرافي على الهواتف الذكية يستعرض مواقع سكن العمال وبياناتها ، وتصميم نظام جغرافي لتحديث مواقع سكن العمال .
ونوه المهندس الشرعان بدعم وتوجيه سمو أمير منطقة الجوف ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية لجميع اللجان العاملة لمكافحة جائحة كورونا ووقوف سموه الدائم مع هذه اللجان والعاملين بجميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمتطوعين .

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