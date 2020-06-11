احدث الأخبار

مجلس وزراء الصحة العرب يدعو لإعداد خطة عربية موحدة للوقاية من انتشار كورونا
أبرز المواد
 اللجنة التوجيهية لتعديلات جدة على مدونة السلوك 2017 DCoC (JA) تعقد اجتماعها افتراضيا
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على وافدين بنجلاديشيين اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ
منطقة الرياض
 وزارة العدل تمنح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز ١٠ آلاف متر مربع
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح حزمة مشاريع تنموية في محافظة سقطرى
أبرز المواد
 أمير الجوف يوجه باستمرار عمل غرفة العمليات بأمانة المنطقة الخاصة بسكن العمالة الوافدة
منطقة الجوف
 جامعة الأمير محمد بن فهد تدخل قائمة أفضل 1000 جامعة عالمية وفق تصنيف QS
المنطقة الشرقية
 الجبيل الصناعية أول مدينة سعودية آمنة قلبيا
المنطقة الشرقية
 الصحة : بدء تطبيق الحجر المنزلي على القادمين من خارج المملكة
أبرز المواد
 حاز تمويلاً بحثياً من مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية .. مبتعث من جامعة الملك فهد يبتكر جهازاً أقل تكلفة وأكثر فاعلية لتشخيص “كورونا”
المنطقة الشرقية
 نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان ويطلع على الإجراءات الاحترازية للمسافرين بالصالات والعبارات
منطقة جازان
 أمين عسير يوقع عقد انشاء و تشغيل سوق الاسماك بمحافظة خميس مشيط
منطقة عسير
مجلس وزراء الصحة العرب يدعو لإعداد خطة عربية موحدة للوقاية من انتشار كورونا

مجلس وزراء الصحة العرب يدعو لإعداد خطة عربية موحدة للوقاية من انتشار كورونا

أبرز المواد
اللجنة التوجيهية لتعديلات جدة على مدونة السلوك 2017 DCoC (JA) تعقد اجتماعها افتراضيا

اللجنة التوجيهية لتعديلات جدة على مدونة السلوك 2017 DCoC (JA) تعقد اجتماعها افتراضيا

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على وافدين بنجلاديشيين اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ

شرطة الرياض: القبض على وافدين بنجلاديشيين اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ

منطقة الرياض
وزارة العدل تمنح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز ١٠ آلاف متر مربع

وزارة العدل تمنح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز ١٠ آلاف متر مربع

أبرز المواد

مجلس وزراء الصحة العرب يدعو لإعداد خطة عربية موحدة للوقاية من انتشار كورونا

مجلس وزراء الصحة العرب يدعو لإعداد خطة عربية موحدة للوقاية من انتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=873293
المناطق - واس

كلّف مجلس وزراء الصحة العرب أمانته الفنية بإعداد مشروع خطة عربية موحدة للوقاية من انتشار وباء كوفيد 19 بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس اليوم في ختام أعمال “اجتماعه الافتراضي” الذي عقد حول “كيفية مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد على المنطقة العربية في المجال الصحي”، برئاسة البحرين، رئيس الدورة العادية 53 لمجلس وزارء الصحة العرب.
ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى جميع القطاعات الطبية والأطقم الطبية في المستشفيات والمؤسسات ومراكز الرعاية الصحية الذين يقفون في المواجهة والصفوف الأولى أمام جائحة كوفيد 19.
وشدد على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين وزارات الصحة في الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب وتعيين ضابط اتصال لمتابعة التواصل المباشر بخصوص مستجدات كوفيد 19 بين الدول العربية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والاستمرار في متابعة التطورات الوبائية للمرض.
ودعا المجلس إلى تبادل الخطط الاحترازية التي وضعتها الدول العربية لمواجهة تحديات هذا الوباء والاستفادة من خبرات الدول وتجاربها في هذا المجال.
وأشاد بمبادرة موازنة صديقة للصحة لمواجهة كوفيد 19 المقترحة من الأمانة العامة – قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – التي أعدتها بالتعاون مع كل من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والعمل على الترويج لها عبر جميع وسائل الاتصال الاجتماعي وتكليف الأمانة الفنية ببلورة وتطوير هذه المبادرة المهمة لتصبح إستراتيجية عربية.
وطالب المجلس بدراسة إمكانية إنشاء مرصد عربي لمراقبة ورصد الأمراض الوبائية المستجدة العابرة للحدود أو الناتجة عن الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية وتعزيز التنسيق بين الدول العربية للاستفادة من المختبرات المرجعية فيما بينها.
وقرر تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين لإعداد دراسة عاجلة لاحتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة بهدف تعزيز مناعة وجاهزية النظم الصحية والتعاون بين الدول الأعضاء للتعامل مع أي حدث طارئ في المستقبل، وذلك بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.

وأكد المجلس على أهمية إبراز الجهود العربية المبذولة في مجال البحث العلمي من أجل التوصل لعلاج فعال لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر في هذا الشأن.
ودعا لتعزيز التعاون بين الدول العربية الأعضاء من أجل توفير الإمدادات الإغاثية والمستحضرات والتجهيزات الطبية وتقديمها للدول التي تحتاج إليها في أسرع وقت ممكن.
وشدد المجلس على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمجابهة هذا الوباء والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.
وكلف الأمانة الفنية بدراسة احتياجات الدول العربية الأعضاء من المستلزمات الطبية والتجهيزات الطبية، داعيا الدول العربية لتقديم ما يمكن من دعم ومساهمات لها، ومخاطبة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية العالمية لحشد الدعم المالي لمواجهة التداعيات النفسية والاجتماعية والصحية المترتبة على وباء كوفيد 19.
كما دعا المجلس إلى وقف الاقتتال والصراعات وإسكات أصوات البنادق وتأمين مسارات نقل آمنة في الدول العربية التي تعرف نزاعات مسلحة لتسهيل وصول المساعدات والمستلزمات الضرورية.
كما أكد ضرورة تعزيز القدرات المعملية والإكلينيكية بالدول العربية لإجراء الاختبارات لتشخيص فيروس كورونا المستجد بهدف تبادل أفضل الممارسات والخبرات من خلال تحديد آلية للتنسيق على مستوى المراكز الوطنية العربية المعتمدة لمكافحة الأوبئة.
وطالب المجلس منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بحماية الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين في السجون الإسرائيلية من خطر انتشار وباء كورونا المستجد والمطالبة بإطلاق سراحهم وتحميل إسرائيل مسؤولية حياتهم وسلامتهم، وكذلك إدانة منع الاحتلال الاسرائيلي للمرضى الفلسطينيين من تلقي العلاج والوصول إلى المستشفيات، والعمل على توفير الدعم الفني والمالي الدائم للقطاع الصحي الفلسطيني.
وتقرر إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذ ما تضمنه هذا البيان وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن.

روابط ذات صلة

اللجنة التوجيهية لتعديلات جدة على مدونة السلوك 2017 DCoC (JA) تعقد اجتماعها افتراضيا

اللجنة التوجيهية لتعديلات جدة على مدونة السلوك 2017 DCoC (JA) تعقد اجتماعها افتراضيا
وزارة العدل تمنح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز ١٠ آلاف متر مربع

وزارة العدل تمنح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز ١٠ آلاف متر مربع
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح حزمة مشاريع تنموية في محافظة سقطرى

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح حزمة مشاريع تنموية في محافظة سقطرى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*