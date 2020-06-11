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“التقاعد”: جميع الخدمات متوفرة إلكترونياً والفروع الرئيسة متاحة للحالات الخاصة بمواعيد مسبقة.

“التقاعد”: جميع الخدمات متوفرة إلكترونياً والفروع الرئيسة متاحة للحالات الخاصة بمواعيد مسبقة.

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“التقاعد”: جميع الخدمات متوفرة إلكترونياً والفروع الرئيسة متاحة للحالات الخاصة بمواعيد مسبقة.

“التقاعد”: جميع الخدمات متوفرة إلكترونياً والفروع الرئيسة متاحة للحالات الخاصة بمواعيد مسبقة.
http://almnatiq.net/?p=873301
المناطق - واس

دعت المؤسسة العامة للتقاعد عملاءها للاستفادة من خدماتها الإلكترونية وإنجاز جميع خدماتهم ومعاملاتهم من خلال بوابة المؤسسة الإلكترونية وقنوات الخدمة الرقمية ومركز الاتصال؛ بما يغنيهم وبشكل كامل عن زيارة الفروع.
وأشارت المؤسسة إلى أن عودة مقرها وفروعها الرئيسية لاستقبال المراجعين سيكون في مرحلته الأولى للحالات الخاصة والضرورية في الفروع الرئيسة فقط ووفقاً لعددٍ من الإجراءات والاحترازات الوقائية اللازمة.
وأوضحت المؤسسة أن استقبال المراجعين في مقرها وفروعها الرئيسة لن يتم إلا من خلال خدمة (حجز الموعد) المسبق الذي يتم الدخول إليه عبر الخدمات الإلكترونية في بوابة المؤسسة الإلكترونية وذلك حرصاً على سلامة العملاء ، مشددةً على أهمية الحضور لمقر الفرع المحدد في الوقت المحدد، و الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة، بما في ذلك التقيّد بإجراءات التباعد الاجتماعي، واشتراط لبس كمامة الوجه، وقياس درجة حرارة الجسم قبل السماح للعميل بالدخول، ولن يسمح بدخول الفرع في حال كانت درجة الحرارة 38 وأعلى، كما لن يسمح بدخول غير صاحب الطلب.
وبينت المؤسسة أن الفروع التي ستباشر أعمالها بدءاً من يوم الأحد 22 شوال الموافق 14 /6/ 2020م هي فروعها الرئيسة في كل من: الرياض والدمام والمدينة المنورة وحائل وتبوك ونجران وأبها وجازان وعرعر وسكاكا والقصيم والباحة والاحساء.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى وبشكل مستمر لتنويع وسائل وقنوات تقديم خدماتها لعملائها والارتقاء بها بما يتوافق مع رؤيتها وأهدافها نحو التحول الرقمي والتركيز
على متلقي الخدمة وتقديم جميع المعاملات والخدمات إلكترونياً بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

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