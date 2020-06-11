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جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي القادم

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي القادم

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أبرز المواد

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي القادم

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي القادم
http://almnatiq.net/?p=873309
المناطق - واس

أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي القادم 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية، من خلال 56 برنامجاً مقدَّمة من عشر كليات، تضمنت 6 برامج في الدكتوراه و 47 برنامجاً في الماجستير و 3 برامج في الدبلوم، وذلك وفق شروط القبول من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحققة للعدالة في الترشيح للقبول.
وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، أن الجامعة استحدثت برامج دراسات عليا تخصصية وبينية، وفق ما يتطلبه سوق العمل، بناءً على تعليمات معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، باستحداثها وتطوير شامل لجميع برامج الدراسات العليا الحالية، وتوسيع نطاق مساراتها لاستيعاب الطلب المتزايد عليها، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين والمتقدمات للبرامج بلغ (4065)، تم قبول (1109) من المتقدمين ىالمتقدمات، بلغت نسبة الذكور 42.7 % بـ 473 متقدمًا، ونسبة الإناث 57.3% بـ 636 متقدمة، وبنسبة 97% للسعوديين، وبطاقة استيعابية قاربت ضعف عدد المقبولين في العام الماضي.
وأكد الدكتور الحمام، أن الجامعة التزمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم تأجيل نتائج القبول، حيث سيتم في حال الترشح للقبول استكمال المطابقة إلكترونياً من خلال الضغط على أيقونة تأكيد القبول والإقرار بالأخذ بالتعليمات المطلوبة، وذلك قبل نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق للـ 29 من شهر شوال الجاري، علماً بأن عدم تأكيد القبول في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط، داعياً جميع المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للإطلاع على نتائج الترشيح عبر بوابة القبول الإلكترونية التالية: https://services.kfu.edu.sa/Admission/

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