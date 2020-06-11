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لا كمامات ولا تباعد.. نائب ترامب يحذف “الصورة المريبة”

لا كمامات ولا تباعد.. نائب ترامب يحذف “الصورة المريبة”
http://almnatiq.net/?p=873313
المناطق - وكالات

أثار نائب الرئيس الأميركي مايك بنس جدلا كبيرا، عندما حذف صورة تظهر العشرات من أعضاء فريق الرئيس الانتخابي، لا يرتدون الأقنعة الواقية ولا يراعون التباعد الاجتماعي، حسب التعليمات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وكان بنس يشيد في الصورة التي حذفها من حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، الأربعاء، بـ”هؤلاء الرجال والنساء العظماء الذين يعملون في حملة بنس-ترامب”، وبدا من تغريدته أن اللقاء لم يكن مقررا.

والمفارقة في الأمر أن بنس يتولى إدارة اللجنة المسؤولة عن تنسيق جهود مكافحة الوباء في الولايات المتحدة.

وسبق أن أصدرت هذه اللجنة مرارا توصيات للمواطنين الأميركيين، تدعوهم فيها إلى التزام ارتداء الكمامات الواقية والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وحذر خبراء الصحة من أن عدم اتباع قواعد التباعد قد يؤدي إلى حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليوني شخص وقتل عشرات الآلاف في الولايات المتحدة.

والتقطت الصورة في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا، القريبة من واشنطن العاصمة، وقالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية إنه لم يكن مقررا أن يلتقي بنس بأحد، أو أن يسافر في مهمة رسمية.

وهذه المرة الثانية التي ترصد فيها أخطاء بنس المرتبطة بفيروس كورونا، إذ اعترف في أبريل الماضي بأنه لم يكن على صواب عندما تفقد مرفقا طبيا من دون ارتداء قناع طبي.

ومن المقرر أن يخوض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نوفمبر المقبل، انتخابات رئاسية أمام غريمه الديمقراطي جو بايدن، فيما ترجح استطلاعات الرأي كفة الأخير لدخول البيت الأبيض.

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