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أول لقاء منذ توقف الدوري.. ليفربول يكتسح بلاكبيرن بسداسية نظيفة
http://almnatiq.net/?p=873316
المناطق - الرياض

اكتسح فريق ليفربول نظيره بلاكبيرن روفرز بسداسية نظيفة، في أول مباراة ودية يخوضها “الريدز” منذ توقف الدوري الإنجليزي في مارس الماضي.

وخاص أبناء يورغن كلوب اللقاء الودي في إطار استعدادات الأندية لعودة “البريمرليغ” بعد فترة طويلة من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال موقع “ذيس إيز أنفيلد” إن ليفربول ظهر بشكل قوي وبدا مستعدا لاستئناف الدوري على الرغم من عدم مشاركة محمد صلاح وأندرو روبرتسون.

وسجل أهداف ليفربول في المباراة كل من نابي كيتا وساديو ماني ومينامينو وجويل ماتيب وهوفر و كلاركسون.

وذكر المصدر أن الفريقين اتبعا إجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي خارج وداخل الملعب، مع وجود الحد الأدنى من الأطقم.

وستكون أول مباراة للـ”الريدز” بعد العودة أمام إيفرتون يوم 21 يونيو.

ويستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء المقبل، بإقامة أول مباراتين من بين 92 مباراة متبقية على نهاية الموسم.

وستقام كل المباريات المتبقية دون جمهور وبحضور 300 فرد فقط في الاستاد خلال أيام المباريات، من بينهم أطقم البث التلفزيوني والصحافة المكتوبة والمعلقون ومسؤولو مكافحة المنشطات.

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