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أمانة تبوك تغلق منذ مطلع شوال وحتى اليوم 80 منشأة تجارية وتصادر مايزيد عن 2289 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة

أمانة تبوك تغلق منذ مطلع شوال وحتى اليوم 80 منشأة تجارية وتصادر مايزيد عن 2289 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة

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أمانة تبوك تغلق منذ مطلع شوال وحتى اليوم 80 منشأة تجارية وتصادر مايزيد عن 2289 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة

أمانة تبوك تغلق منذ مطلع شوال وحتى اليوم 80 منشأة تجارية وتصادر مايزيد عن 2289 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة
http://almnatiq.net/?p=873328
المناطق-تبوك:

تواصل أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لمدن ومحافظات المنطقة تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة أبناء المنطقة والمقيمين فيها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19.
وأوضحت ” الأمانة ” أن الفرق الميدانية قامت خلال الفترة من 01 – 19 شوال 1441هـ بتنفيذ ( 6156 ) زيارة وجولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام شملت 6089 جولة نفذها المراقبون الصحيون و76 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية.
وأضافت أمانة تبوك أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد ( 1110 ) مخالفات للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا وفي إطار أعمال ومهام الأمانة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع مبينة أن المخالفات شملت الإخلال بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والتكدس في الأسواق والمراكز التجارية إضافة إلى مزاولة أنشطة غير مستثناة،ومزاولة نشاط خارج ساعات العمل لمحددة في التصريح .
وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الرقابية قامت بمصادرة (2289 كيلوجرام من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي إما لسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها أو مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الصحية كما قامت ب ( 1570 ) جولة للإصحاح البيئي في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ورفع مايفوق ( 23404٫5 ) أطنان من المخلفات والقيام ب ( 3219 ) جولة لأعمال النظافة وإصدار ( 397 ) شهادة صحية .
ونوهت أمانة تبوك إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط مشددة على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع .

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