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“التحلية” تسارع الخطى لتخصيص أكبر محطة في العالم

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“التحلية” تسارع الخطى لتخصيص أكبر محطة في العالم

“التحلية” تسارع الخطى لتخصيص أكبر محطة في العالم
http://almnatiq.net/?p=873335
المناطق – فهد المريخي

تسارع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الخطى بشكل حثيث ومتواصل لطرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير لمشاركة القطاع الخاص، وذلك اتساقاً مع توجهات المؤسسة بصفتها قطاعاً صناعياً وفاعلاً تنموياً، لتنفيذ مبادراتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواكبة الاستراتيجيات الوطنية التي ستشكل المحرك الأساسي للاقتصاد، وتمشياً مع تطلعات الدولة بتحفيز الاستثمار أمام شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.

وكانت “التحلية” قد عينت شركة (BNP Paribas) مستشاراً لطرح محطاتها لمشاركة القطاع الخاص، وبعد موافقة اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة على البدء في إجراءات طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير، عمل فريق المؤسسة مع الاستشاري على التواصل مع المطورين والمستثمرين والجهات التمويلية لمعرفة مدى الاهتمام بالمشروع، والذي يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي المعتمدة بهدف توفير بنية تحتية ذات كفاءة عالية وفعالة تعمل على أسس تجارية لتحسين خدمة العملاء، وجذب وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تأمين ضمان إمداد المياه للمدن المستفيدة، وتخفيض العبء المالي على الدولة.

وتعد محطة رأس الخير التي بدأ إنتاجها في عام 2015م أكبر محطة تحلية في العالم، وتعمل بتقنية الدورة المركبة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمياه 1.05 مليون متر مكعب يومياً بالإضافة إلى توليد طاقة كهربائية بقدرة 2،650 ميجاوات.

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