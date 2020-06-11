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“فيفا” يصدر قرارا استثنائيا بشأن سوق الانتقالات
http://almnatiq.net/?p=873343
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس، أنه سيسمح للاعبين باللعب في 3 أندية بدلا من اثنين على مدار موسم واحد في تغيير مؤقت للوائح من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف الـ”فيفا” أن القرار يهدف “إلى تجنب أي مخاوف تتعلق باللاعبين غير المرتبطين بأندية”.

كما قال الاتحاد الدولي إنه سيسمح للاتحادات الوطنية بفتح باب الانتقالات لموسم (2020-2021) قبل انتهاء الموسم الحالي.

وأوضح بأن التغيير يهدف إلى السماح للأندية باستكمال موسم (2019-2020) بتشكيلاتها الأصلية، حتى في ظل امتداد الموسم من مايو إلى يونيو ويوليو مثل بعض البلدان الأوروبية.

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