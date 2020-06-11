احدث الأخبار

أسهم أوروبا تهبط بفعل توقعات مجلس الاحتياطي ومخاوف من موجة ثانية لكورونا
أبرز المواد
 وزير الثقافة يلتقي نظيره الإيطالي عبر الاتصال المرئي
أبرز المواد
 “التجارة” و”منشآت” تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري
أبرز المواد
 أمانة منطقة الجوف تطلق خدمة (حجز موعد) إلكترونيًا
منطقة الجوف
 “فيفا” يصدر قرارا استثنائيا بشأن سوق الانتقالات
أبرز المواد
 خبير بريطاني بارز يشكك بوفيات كورونا: العدد قد يكون النصف
أبرز المواد
 القيادة تعزي الرئيس النيجيري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بلاده
أبرز المواد
 “التحلية” تسارع الخطى لتخصيص أكبر محطة في العالم
أبرز المواد
 أمانة تبوك تغلق منذ مطلع شوال وحتى اليوم 80 منشأة تجارية وتصادر مايزيد عن 2289 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة
منطقة تبوك
 بلدية القطيف: إنجاز 80 % من مشروع طريق شمال الناصرة للمرحلة الأولى
المنطقة الشرقية
 فرع وزاره البيئة بالجوف يعلن عن قرب تطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات لمصانع ومحلات المياه
منطقة الجوف
 أول لقاء منذ توقف الدوري.. ليفربول يكتسح بلاكبيرن بسداسية نظيفة
أبرز المواد
أسهم أوروبا تهبط بفعل توقعات مجلس الاحتياطي ومخاوف من موجة ثانية لكورونا

أسهم أوروبا تهبط بفعل توقعات مجلس الاحتياطي ومخاوف من موجة ثانية لكورونا

أبرز المواد
وزير الثقافة يلتقي نظيره الإيطالي عبر الاتصال المرئي

وزير الثقافة يلتقي نظيره الإيطالي عبر الاتصال المرئي

أبرز المواد
“التجارة” و”منشآت” تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري

“التجارة” و”منشآت” تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري

أبرز المواد
أمانة منطقة الجوف تطلق خدمة (حجز موعد) إلكترونيًا

أمانة منطقة الجوف تطلق خدمة (حجز موعد) إلكترونيًا

منطقة الجوف

أمانة منطقة الجوف تطلق خدمة (حجز موعد) إلكترونيًا

أمانة منطقة الجوف تطلق خدمة (حجز موعد) إلكترونيًا
http://almnatiq.net/?p=873346
المناطق - الجوف

أطلق أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان خدمة (حجز موعد) عبر البوابة الإلكترونية للأمانة التي تمكن المستفيد ( مواطن ، مقيم ، مقاول ، مستثمر ) من حجز موعد عبر البوابة الإلكترونية لأمانة الجوف، وإرسال جميع الاحتياجات لتقوم إدارة خدمة العملاء بمتابعة الطلب ، وتقديم الخدمة المناسبة للمستفيد وفق أعلى المعايير وبحسب الوكالة أو البلدية المعنية، إضافة إلى ذلك أنها تُمكِّن المستفيد من حجز موعد مع سعادة الأمين أو مع أحد مسؤولي الأمانة.
وبين المدير العام لتقنية المعلومات عبد الله بن بدر الماجد أن هذه الخدمة تأتي ضمن الجهود التي تقدمها أمانة منطقة الجوف لجميع المستفيدين، توفيراً لعناء الوقت والجهد، وحرصاً على سلامتهم ، كما تأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الأمانة، مع الجهود المبذولة التي تقدمها الجهات ذات العلاقة، وتحقيقاً للتعليمات التي أصدرتها حكومتنا الرشيدة في هذا الشأن.
يذكر أن إدارة تقنية المعلومات بالأمانة قد قامت بوضع خطة زمنية لإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للأمانة سيستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين .

روابط ذات صلة

فرع وزاره البيئة بالجوف يعلن عن قرب تطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات لمصانع ومحلات المياه

فرع وزاره البيئة بالجوف يعلن عن قرب تطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات لمصانع ومحلات المياه
أمير الجوف يوجه باستمرار عمل غرفة العمليات بأمانة المنطقة الخاصة بسكن العمالة الوافدة

أمير الجوف يوجه باستمرار عمل غرفة العمليات بأمانة المنطقة الخاصة بسكن العمالة الوافدة
الأمير فيصل بن نواف يترأس اجتماع لجنة الطوارئ بمنطقة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يترأس اجتماع لجنة الطوارئ بمنطقة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*