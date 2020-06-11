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“التجارة” و”منشآت” تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري

“التجارة” و”منشآت” تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري

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“التجارة” و”منشآت” تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري

“التجارة” و”منشآت” تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري
http://almnatiq.net/?p=873349
المناطق - واس

أطلقت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري التي تتيح فرصا استثمارية جديدة لرواد ورائدات الأعمال وتمكنهم من التوسع والانتشار والاستثمار في قائمة من العلامات التجارية الناجحة.
وتوفر المنصة عدة خدمات استشارية تسهل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتمكن مانح الامتياز وصاحب الامتياز من توثيق حقوقهم لرفع مستوى الجودة وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح، وتساعد مانح الامتياز على عرض وتسويق علامته التجارية للاستثمار، كما تسهل عملية البحث عن الاستثمار في قطاعات مخصصة.
وستسهم المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال في تفعيل نموذج الامتياز التجاري في المملكة وتطوير العلامات التجارية السعودية التي تعمل بالنماذج التقليدية لتتبنى العمل بنظام الامتياز التجاري، الأمر الذي سيفتح المجال أمام المنشآت المحلية للانتشار والتوسع محليًا وعالميًا.
ووجهت “منشآت” دعوتها إلى أصحاب الامتيازات التجارية ورواد ورائدات الأعمال والمستثمرين إلى قيد وتوثيق الامتيازات التجارية على المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري عبر الرابط: emtiyaz.sa.

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