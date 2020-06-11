وزير الثقافة يلتقي نظيره الإيطالي عبر الاتصال المرئي

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التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم عبر الاتصال المرئي، وزير التراث والأنشطة الثقافية والسياحية في جمهورية إيطاليا داريو فرانشيسكيني.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في قطاع الثقافة والفنون، ومستقبل القطاعات الثقافية في ظل تحديات جائحة فايروس كورونا المستجد.