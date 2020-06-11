أمانة منطقة الجوف تدشن خدمة “حجز موعد”

الجوف _ محمد الحسن

دشن سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان خدمة (حجز موعد) عبر البوابة الإلكترونية للأمانة والتي تمكن المستفيد ( مواطن ، مقيم ، مقاول ، مستثمر ) من حجز موعد عبر البوابة الالكترونية www.amanataljouf.gov.sa، وارسال كافة الاحتياجات لتقوم إدارة خدمة العملاء بمتابعة الطلب ، وتقديم الخدمة المناسبة له وفق اعلى المعايير وبحسب الوكالة او البلدية المعنية، إضافة إلى ذلك أنها تُمكِّن المستفيد من حجز موعد مع سعادة الأمين او مع أحد مسؤولي الأمانة.

وبين مدير عام تقنية المعلومات الأستاذ عبد الله بن بدر الماجد ان هذه الخدمة تأتي ضمن الجهود التي تقدمها أمانة منطقة الجوف لكافة المستفيدين، توفيراً لعناء الوقت والجهد، وحرصاً على سلامتهم ، كما تأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الأمانة، مع الجهود المبذولة التي تقدمها الجهات ذات العلاقة، وتحقيقاً للتعليمات التي أصدرتها حكومتنا الرشيدة في هذا الشأن.

يذكر أن إدارة تقنية المعلومات بالأمانة قد قامت بوضع خطة زمنية لتدشين حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للأمانة سيستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين .