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المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن يتهم الانقلابيين الحوثيين بافتعال أزمة المشتقات النفطية

المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن يتهم الانقلابيين الحوثيين بافتعال أزمة المشتقات النفطية
http://almnatiq.net/?p=873375
المناطق _ عدن

اتهم المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن، اليوم، مليشيا الحوثي الانقلابية بافتعال أزمة خانقة في المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.
وأكد المجلس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الانقلابيين يسعون إلى تعميق الأزمة بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن الاتفاقات السابقة مع المبعوث الأممي وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن هذا السلوك “يؤكد مضي المليشيات في نهجها بتعميق الكارثة الإنسانية واستخدامها كورقة للابتزاز السياسي دون اكتراث بمعاناة المواطنين، مطالباً الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من إقدام المليشيات الحوثية على افتعال الأزمات والمتاجرة بقوت ومعيشة المواطنين واستخدام معاناتهم لخدمة مشروعها الانقلابي”.

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