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نجران : حريق منزل ناتج عن وميض لحظي نتيجة تسرب غاز داخل مطبخ

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نجران : حريق منزل ناتج عن وميض لحظي نتيجة تسرب غاز داخل مطبخ

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http://almnatiq.net/?p=873385
المناطق _ نجران

قال نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله ال فارع ،
«وردنا بلاغ عند الساعة ١٨:٣٥ مساء يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١٠/١٩ هـ عن حادث بشقة بحي الخالدية بمدينة نجران مشيرًا إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن وميض لحظي نتيجة تسرب غاز داخل المطبخ بشقة بالدور الثاني ما أدى إلى تضرر جدار أحد الغرف.
وأشار إلى وقوع إصابتين لرجل وزوجته من الجنسية المصرية وتم نقلهما للمستشفى عن طريق الهلال الاحمر لتلقي العلاج اللازم،
داعين الله لهم الشفاء العاجل .

 

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