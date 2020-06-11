اللجنة التنفيذية لأصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي تعقد اجتماعها الثاني عن بعد

عقدت اللجنة التنفيذية لأصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي اجتماعها الثاني والذي عقد عن بعد نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء الموافق 18\10\1441، برئاسة محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع رئيس اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي.

وشدد الاجتماع على أهمية دور الأعضاء البارز في دراسة القضايا والوقوف الميداني لحلها والتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص، وكذلك توعية ونشر ثقافة العفو والإصلاح بين المجتمع وإتاحة الفرصة لزيارة اللجان المجاورة لتبادل الخبرات بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية التي يتفرع منها العديد من اللجان كاللجنة الأسرية و لجنة المنازعات الإجتماعية ولجنة القضايا العمالية و التجارية و لجنة قضايا الدم ولجنة السجناء و لجنة الإعلام والتوعية الاجتماعية.

وثمن رئيس اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي محمد بن سلطان الهزاع بالجهود البارزة والملموسة لكافة أعضاء اللجنة من خلال مساهمتهم في النجاح بحل العديد من القضايا المستعصية داخل المجتمع المحلي ولله الحمد، و من جانبه أثنى “الهزاع” على بعض أعضاء اللجنة وهم : فرحان بن خليف العنزي ، و نوف بنت عبدالعزيز الرويلي ، و ضيده بنت دغيم الشمري ، و نواف بن محمد السبيعي ، و نوره بنت أحمد القناص ، وذلك من خلال الاهتمام بالقضايا الواردة للجنة والعمل على حلها وإنجازها بسرعة وكفاءة ومهنية عالية مما ساهم في لم الشمل وحقن بعض المشاكل التي ربما كانت تتفاقم لولا توفيق الله ثم جهود هؤلاء الجنود المخلصين ولله الحمد.