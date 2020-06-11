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بلدية الخفجي تنفذ أكثر من 364 زيارة للمنشآت الغذائية، وإتلاف 90 كجم مواد غذائية تالفة خلال أسبوعين

بلدية الخفجي تنفذ أكثر من 364 زيارة للمنشآت الغذائية، وإتلاف 90 كجم مواد غذائية تالفة خلال أسبوعين

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بلدية الخفجي تنفذ أكثر من 364 زيارة للمنشآت الغذائية، وإتلاف 90 كجم مواد غذائية تالفة خلال أسبوعين

بلدية الخفجي تنفذ أكثر من 364 زيارة للمنشآت الغذائية، وإتلاف 90 كجم مواد غذائية تالفة خلال أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=873396
الخفجي _ سطام الفروان

نفَّذت بلدية محافظة الخفجي، خلال الأسبوعين الماضيين، 104 جولة تم خلالها زيارة 364 منشأة غذائية، وذلك ضمن الجولات الرقابية التفتيشية التي تنفذها البلدية بشكل دوري، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية والبروتوكولات الصحية وتطبيق الاجراءات الاحترازية، و رفع المستوى التوعوي على كافة المحلات التجارية والغذائية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان بالمحافظة والمراكز التابعة لها على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وأبان بأن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا الى أنه تم زيارة 364 منشأة غذائية، بهدف إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة‪.
وقال المهندس الحميداني أن عدد الجولات الرقابية بلغ 104 جولة، تم خلالها تسجيل 38 إنذاراً، ومصادرة 90 كجم من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، مخالفة اشتراطات الصحة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد الغذائية المطهية وسريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.
وأضاف الحميداني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

 

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