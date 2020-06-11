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الشؤون الاسلامية بجازان يسند للجوامع 1014 مسجداً لإقامة الجمعة

الشؤون الاسلامية بجازان يسند للجوامع 1014 مسجداً لإقامة الجمعة

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بلدية الخفجي تنفذ أكثر من 364 زيارة للمنشآت الغذائية، وإتلاف 90 كجم مواد غذائية تالفة خلال أسبوعين

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الشؤون الاسلامية بجازان يسند للجوامع 1014 مسجداً لإقامة الجمعة

الشؤون الاسلامية بجازان يسند للجوامع 1014 مسجداً لإقامة الجمعة
http://almnatiq.net/?p=873401
جازان _ فضة عطيف

اعتمد فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد في جازان هذا الأسبوع (198) مسجد لإقامة صلاة الجمعة إضافة إلى المساجد المساندة التي اعتمدت الأسبوع الماضي وبلغ عددها (816) ، ليصل إجمالي الجوامع الرسمية والمساجد المساندة في المنطقة إلى (2407)
وتابع المدير العام للفرع الشيخ أسامة المدخلي الإجراءات الاحترازية والجهود في الجوامع والمساجد لمواجهة جائحة وباء كورونا و الإجراءات الاحترازية فيها ويأتي ذلك ضمن جهود الفرع في مواجهة جائحة كورونا.
ورفع المدخلي شكره الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على متابعته وحرصه بشأن زيادة عدد المساجد المساندة وذلك في إطار دعم الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين حتى يتم استيعاب أكبر عدد من المصلين في كل المساجد المعتمدة.

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