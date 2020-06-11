الشؤون الإسلامية في تبوك ترفع نسبة استيعاب الجوامع والمساجد للمؤدين لصلاة الجمعة غداً لـ 19 %

المناطق _ تبوك

زاد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عدد الجوامع والمساجد التي ستؤدى فيها صلاة الجمعة اليوم بمدن ومحافظات المنطقة والمراكز والقرى التابعة لها إلى 69 جامعاً ومسجداً بزيادة تجاوزت 19% عن عددها في الجمعة السابقة ليصبح إجمالي الجوامع والمساجد التي تم تجهيزها لآداء صلاة الجمعة 436 .

وأوضح مدير الفرع عبدالله بن نشاط السبيعي أن جميع الأقسام المعنية أنهت تهيئة المساجد والجوامع بالمنطقة لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية.

مشيراً إلى أن المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة ” موقتاً” عددها 137 جامعاً ومسجداً لافتاً النظر إلى أن وقت فتح الجوامع والمساجد سيكون الساعة 11 و 45 صباحاً ودخول الإمام سيكون الساعة 12:34 داعياً المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.