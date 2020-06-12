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الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوع بفعل توقعات قاتمة من “الاحتياطي الأمريكي”

الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوع بفعل توقعات قاتمة من “الاحتياطي الأمريكي”
http://almnatiq.net/?p=873444

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مدعومة بتوقعات اقتصادية قاتمة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والتزامه بمواصلة الدعم، في حين تراجعت أسواق الأسهم بفعل مخاوف من موجة ثانية من كورونا

وبحلول الساعة 14.24 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1740.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو عند 1742.71 دولار في وقت سابق من الجلسة

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.8 بالمئة إلى 1751.20 دولار

وكان السعر الفوري للذهب قد ارتفع 1.3 بالمئة يوم الأربعاء، في أكبر مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية خلال أكثر من شهر، مع قول مجلس الاحتياطي إن أمام التعافي من الركود الناتج عن فيروس كورونا “طريقا طويلة” وإن من الضروري إبقاء سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر لنهاية 2022 على الأقل

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 18.06 دولار للأوقية، بعد صعودها 3.8 بالمئة يوم الأربعاء

من جهته، انخفض سعر البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 1945.30 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 833.22 دولار

يشار إلى أن سعر الدولار ارتفع مقابل سلة عملات رئيسية، مع توقع مجلس الاحتياطي أن ينكمش الاقتصاد 6.5 بالمئة في 2020 وأن يبلغ معدل البطالة 9.3 بالمئة في نهاية السنة

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