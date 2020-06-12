توضيح مهم من حساب المواطن حول أسعار البنزين الجديدة

توضيح مهم من حساب المواطن حول أسعار البنزين الجديدة

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توضيح مهم من حساب المواطن حول أسعار البنزين الجديدة

توضيح مهم من حساب المواطن حول أسعار البنزين الجديدة
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المناطق_الرياض

كشف حساب المواطن عن العلاقة بين الدعم وبين أسعار البنزين الجديدة

وقالت خدمة المستفيدين في حساب المواطن ردًا على استفسار حول سبب تراجع الدعم لبعض الحالات، بالرغم من ارتفاع أسعار البنزين في شهر يونيو: قيمة الدعم المقدم من البرنامج فيما يخص البنزين 91 ظلت ثابتة لمدة شهرين (التعويض عن سعر 1.31 ريال/لتر) حتى مع خفض الأسعار الشهر الماضي، وفي هذا الشهر تم تحديث قيمة التعويض بما يعكس السعر المحدث لشهر يونيو بـ 90 هللة للتر

وكانت شركة أرامكو أعلنت، مساء أمس الأربعاء، الأسعار الجديدة للبنزين والوقود لشهر يونيو الجاري

وجاءت أسعار البنزين والوقود الجديدة على النحو التالي:

بنزين 91 : من 0.67 ريال إلى 0.90 ريال

بنزين 95 : من 0.82 ريال إلى 1.08 ريال

وكانت أسعار البنزين لشهر مايو الماضي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر

وأعلنت شركة أرامكو أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه

كما تخضع الأسعار المحلية للبنزين للتغيير وفقًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية

وكان برنامج حساب المواطن أودع يوم العاشر من شهر يونيو الجاري، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثين 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة

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