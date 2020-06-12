توضيح مهم من حساب المواطن حول أسعار البنزين الجديدة

توضيح مهم من حساب المواطن حول أسعار البنزين الجديدة

أبرز المواد
رابطة الدوري الإسباني تهدد اللاعبين: العزل الاختياري أو الحجر إجباريًّا

رابطة الدوري الإسباني تهدد اللاعبين: العزل الاختياري أو الحجر إجباريًّا

أبرز المواد
4790 إصابة جديدة و587 وفاة في المكسيك

4790 إصابة جديدة و587 وفاة في المكسيك

أبرز المواد
السعودية: TCB تواصل العمل على أكثر من 155 مشروعًا تحت إجراءات عزل صحي صارمة

السعودية: TCB تواصل العمل على أكثر من 155 مشروعًا تحت إجراءات عزل صحي صارمة

أبرز المواد

البنتاغون يؤجل إطلاق 3 أقمار صناعية للتجسس

البنتاغون يؤجل إطلاق 3 أقمار صناعية للتجسس
http://almnatiq.net/?p=873447
المناطق_وكالات

أجلت شركة Rocket Lab الأمريكية للطيران والفضاء إطلاق صاروخ “إلكترون” من مطار ماخيا” الفضائي في نيوزيلندا.

وجاء في بيان نشرته الشركة على “تويتر”:” إننا نلغي إطلاق الصاروخ لظروف الطقس والرياح الشديدة ونؤجله إلى موعد آخر سنعلن عنه لا حقا”.

أما موقع الشركة الإلكتروني فسبق له أن أعلن أن صاروخ “إلكترون” سيحمل إلى مدار الأرض 3 أقمار صناعية صغيرة تابعة للإدارة القومية الأمريكية للاستطلاع العسكري الفضائي والقمر الصناعي ANDESITE الذي صممه الأساتذة والطلاب في جامعة بوسطن الأمريكية لدراسة الحقل المغناطيسي للآرض وكذلك القمر الصناعي الأسترالي M2 Pathfinder.

يذكر أن البعثة الفضائية للشركة بعنوان Don’t Stop Me Now كان يفترض إطلاقها أولا في 30 مارس الماضي. ثم تم تعليقها لانتشار وباء فيروس كورونا في نيوزيلندا والولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن عمل الإدارة القومية الأمريكية للاستطلاع العسكري الفضائي لا يزال سريا للغاية. وليست هناك أية معلومات عن الغاية من الأقمار الصناعية المخطط لإطلاقها وتكلفتها.

أما شركة Rocket Lab الأمريكية الخاصة ففشلت في مايو عام 2017 في إطلاق أول صاروخ فضائي لها، ثم نجحت في يناير عام 2018 في إطلاق صاروخ آخر وبدأت تتلقى طلبات بإطلاق أقمار صناعية صغيرة الحجم. وقد أطلقت منذ ذلك الحين إلى مدار الأرض 47 قمرا صناعيا صغيرا.

روابط ذات صلة

توضيح مهم من حساب المواطن حول أسعار البنزين الجديدة

توضيح مهم من حساب المواطن حول أسعار البنزين الجديدة
رابطة الدوري الإسباني تهدد اللاعبين: العزل الاختياري أو الحجر إجباريًّا

رابطة الدوري الإسباني تهدد اللاعبين: العزل الاختياري أو الحجر إجباريًّا
4790 إصابة جديدة و587 وفاة في المكسيك

4790 إصابة جديدة و587 وفاة في المكسيك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*