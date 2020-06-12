السعودية: TCB تواصل العمل على أكثر من 155 مشروعًا تحت إجراءات عزل صحي صارمة

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واصلت TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم العمل في عدد من مناطق المملكة على المشروعات المسندة إليها من قبل الوزارة خلال الفترة الماضية، حتى لا تتأثر وتيرة الإنجاز، مع التزام الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل.

ونجحت الشركة في استئناف العمل على 64 مشروعًا من مشاريع المبادرات، شملت 27 مشروع روضة أطفال، 37 مشروعًا للطفولة المبكرة.

وتمكنت من استمرار أعمال ترميم وتأهيل 21 مشروعًا، 4 مشاريع منها في منطقة جازان، ومشروعان في مكة المكرمة، و9 مشاريع في منطقة المدينة المنورة، و4 مشاريع في محافظة جدة، ومشروعان في المنطقة الشرقية.

وعلى صعيد مشاريع الإنشاءات، تابعت TBC استمرار الأعمال الميدانية لإنشاء 70 مشروعًا، مشروعان منها في محافظة جدة، و17 مشروعًا في منطقة الرياض، و38 مشروعًا في محافظة صبيا، بالإضافة إلى 12 مشروعًا متعثرًا استمر العمل عليها في تلك الفترة.

ووضعت TBC خطة صارمة للإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وفق التدابير التي أعلنتها وزارة الصحة وراقبت الالتزام بها من قبل طواقهما، وأيضًا من قبل المقاولين الشركاء، في مواقع العمل.

وتقوم خطة الشركة الاحترازية المطبقة في مواقع العمل على أربعة اشتراطات؛ الفرز البصري لجميع العاملين في المشروع مع بداية يوم العمل، حيث يجرى قياس درجة الحرارة وتسجيلها في سجل يومي، وفي حال تجاوزها 37.8 درجة يعزل العامل على الفور وتبلغ الجهات المختصة.

وتتضمن الخطة الاحترازية أيضًا الالتزام بترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين العاملين، والالتزام بارتداء الواقيات واتباع إجراءات السلامة، والإبلاغ في حالة ظهور أعراض الإصابة المعروفة على أحد العمال أو الموظفين.

يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

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