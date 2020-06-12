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وظائف شاغرة في برنامج يسر للتعاملات الالكترونية

وظائف شاغرة في برنامج يسر للتعاملات الالكترونية
http://almnatiq.net/?p=873456
المناطق_الرياض

أعلن برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس من خلال برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي:

منسق تدريب ‎ – الرياض – للرجال:
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

الفرص المتاحة: 3

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / موارد بشرية ولايشترط توفر الخبرة.

مهندس قاعدة بيانات ‎- الرياض – للرجال والنساء:

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

الفرص المتاحة:  3

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / هندسة حاسب ولايشترط توفر الخبرة.

أخصائي أمن بيانات ‎- الرياض – للرجال والنساء:

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

الفرص المتاحة: 2

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / تقنية المعلومات ولايشترط توفر الخبرة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :
https://www.taqat.sa/c/portal/layout

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