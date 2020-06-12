احدث الأخبار

هوك: لن نسمح بتدفق الأسلحة على إيران وسنمدد الحظر
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل للخريجين الجامعيين
أبرز المواد
 تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية بغرب تعز
أبرز المواد
 تحديد 4 أغسطس موعدًا لعودة استئناف مسابقات كرة القدم
الرياضة
 الذهب في التعاملات الفورية يرتفع فوق 1730 دولارا
أبرز المواد
 الاتحاد الدولي للنقل الجوي يطلق خريطة عالمية تفاعلية للاستعلام عن إجراءات كوفيد ١٩
أبرز المواد
 إزالة التماثيل.. هل تُنهي تاريخ العنصرية وحقب الاستعمار؟
محليات
 امتلاء المسجد النبوي بالمصلين.. وتحويل الطرق المؤدية إليه
أبرز المواد
 “توكلنا”:عدم إلغاء تصريح “طبي طارئ” يُعلق استخدام التصاريح الأخرى
أبرز المواد
 المسند: الحالة المطرية مستمرة على جبال السروات
أبرز المواد
 أول دراسة ترصد دور السمنة في تطور «كورونا» أو الإصابة به عند الأطفال
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه مديري فروع الوزارة باستقبال طلبات المواطنين عبر تطبيق (واتس آب)
أبرز المواد
هوك: لن نسمح بتدفق الأسلحة على إيران وسنمدد الحظر

هوك: لن نسمح بتدفق الأسلحة على إيران وسنمدد الحظر

أبرز المواد
وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل للخريجين الجامعيين

وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل للخريجين الجامعيين

أبرز المواد
تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية بغرب تعز

تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية بغرب تعز

أبرز المواد
تحديد 4 أغسطس موعدًا لعودة استئناف مسابقات كرة القدم

تحديد 4 أغسطس موعدًا لعودة استئناف مسابقات كرة القدم

الرياضة

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يطلق خريطة عالمية تفاعلية للاستعلام عن إجراءات كوفيد ١٩

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يطلق خريطة عالمية تفاعلية للاستعلام عن إجراءات كوفيد ١٩
http://almnatiq.net/?p=873502
المناطق - الرياض

أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( ياتا ) على الإنترنت خريطة عالمية تفاعلية مجانية ، لتزويد المسافرين بأحدث الإجراءات الخاصة بكوفيد ١٩ المتخذة في كل بلد ، وقاعدة بيانات تحتوي على معلومات شاملة عن الوثائق المطلوبة السفر الدولي.
ويتم تحديث ومراجعة هذه البيانات أكثر من ٢٠٠ مرة يومياً ، لمواكبة الوضع الديناميكي سريع التغير في فرض قيود السفر ورفعها واختلافها بناء على جنسية المسافر وبلد إقامته.
وقد اتخذ الاتحاد الدولي هذه الخطوة في ظل استعداد صناعة الطيران لاعادة التشغيل بأمان ، واحتياج المسافر لمعرفة حدود البلدان المفتوحة والقيود الصحية القائمة.

روابط ذات صلة

هوك: لن نسمح بتدفق الأسلحة على إيران وسنمدد الحظر

هوك: لن نسمح بتدفق الأسلحة على إيران وسنمدد الحظر
وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل للخريجين الجامعيين

وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل للخريجين الجامعيين
تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية بغرب تعز

تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية بغرب تعز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*