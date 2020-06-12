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تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية بغرب تعز

تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية بغرب تعز

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تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية بغرب تعز

تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية بغرب تعز
http://almnatiq.net/?p=873508

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في غرب اليمن عبوة ناسفة تزن نصف طن في أحد المزارع بغرب محافظة تعز.
وقال مصدر عسكري إن الفرق الهندسية للقوات المشتركة تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة تزن 500 كيلوجرام من مخلفات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مزرعة غرب تعز.
كما عثرت فرق الهندسة على رأس صاروخي متفجر في مزرعة بضواحي مديرية المخا بتعز أثناء مواصلة أعمالها لتطهير المزارع التي حولتها مليشيا الحوثي إلى حقول ألغام قبل اندحارها منها.
من جهة ثانية، ذكر المركز الاعلامي لقوات العمالقة في اليمن، أن فرق الفرق الهندسة التابعة للقوات المشتركة تمكنت من تفكيك عبوة أخرى في الطريق العام بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوب الحديدة الساحلية، غرب البلاد.

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