هوك: لن نسمح بتدفق الأسلحة على إيران وسنمدد الحظر

المناطق - الرياض

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، إن هناك دعما من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وأضاف هوك في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” “أننا على بعد أشهر قليلة من انتهاء حظر السلاح الحالي المفرض على إيران المقرر في أكتوبر المقبل”، مشدد على أهمية دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتمديد الحظر، نظرا لأن طهران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وكان الحزب الجمهوري قد مهّد لفرض أقسى عقوبات على إيران، الأربعاء، عندما قدمت لجنة الدراسات فيه 25 توصية ضد إيران ووكلائها في المنطقة، وأدرجتها على قائمة الدول التي تهدد الأمن القومي الأميركي مثل الصين وروسيا.

وتمثل التوصية جزءا من مشروع قانون عقوبات جديد يستعد الجمهوريون لتقديمه في الكونغرس، ويستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية الممنوحة لطهران في أماكن مثل العراق.

وتابع براين هوك: “تذكروا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال على الملأ إنه يتطلع إلى أن يستورد ويصدر الأسلحة، وهذا سيكون نصرا بالنسبة إليهم (الإيرانيون)”.

وقال الدبلوماسي الأميركي: “إنه سيكون خطأ كبيرا أن ينتهي حظر الأسلحة في موعده المقرر، لأن وجوده مهم للأمن والسلام في الشرق الأوسط”.

وأضاف هوك أن الولايات المتحدة قدمت صيغة تقاسمتها مع دول عدة في مجلس الأمن، مؤكدا أن واشنطن تعمل مع دول في المنطقة التي تقف في مواجهة العدوان الإيراني.

وشدد على أنه من المهم لدول مثل الصين وروسيا أن تستمع لتلك الدول في الشرق الأوسط، التي هوجمت مرارا من قبل إيران ووكلائها.

وأكد أن “آخر شيء يحتاجه الشرق الأوسط هو أسلحة أكثر تذهب إلى إيران”.