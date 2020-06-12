رقم كبير.. مسؤول بريطاني يكشف نسبة مصابي كورونا بدون أعراض

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http://almnatiq.net/?p=873526
المناطق - الرياض

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن ما يقارب 80 في المئة من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، لم تظهر عليهم أي أعراض مرتبطة بالوباء.

وخلال حديثه في الإحاطة الحكومية اليومية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، قال هانكوك: “هناك عدد كبير من الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض، إلا أن التحاليل الطبية أثبتت إصابتهم بكورونا”.

واستشهد المسؤول البريطانية بالبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني، والتي أشارت إلى أن ما بين 70-80 في المئة من المصابين بكورونا لم تظهر عليهم أعراض.

وشدّد هانكوك على أهمية هذه الأرقام، لافتا إلى أنها تشير إلى صعوبة التحكم بفيروس كورونا، واختلافه الكبير عن باقي الفيروسات التاجية، حسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

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