شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص تورطوا في سرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالرياض

المناطق - الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص ( ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك إثر تورطهم بسرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالرياض، وقد تم استردادها لأصحابها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.