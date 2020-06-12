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أمانة الشرقية تنفذ 931 جولة رقابية وتحرر ورصد 126 مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ 931 جولة رقابية وتحرر ورصد 126 مخالفة

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أمانة الشرقية تنفذ 931 جولة رقابية وتحرر ورصد 126 مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ 931 جولة رقابية وتحرر ورصد 126 مخالفة
http://almnatiq.net/?p=873551
المناطق - الدمام
نفذت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الخميس 19/10/1441هـ، 931 جولة رقابية صحية، و (9) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتَج عنها تحرير (75) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ورصد (48) مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، و (3) مخالفات تكدس في مساكن العمالة، كما قامت الأمانة أيضا بغسل وتطهير وتعقيم العديد من المواقع في المنطقة، حيث تم تطهير وتعقيم وغسل (1286) موقع.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأن هذه الجولات تأتي استمرارا للجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس “كورونا “، لافتا الى أن هذه الجهود شملت أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والشوارع العامة، وكذلك المنشآت الغذائية والتجارية التي يتوافد إليها المواطنون، وتحديداً في هذه الفترة بعد انتهاء فترة منع التجول الكلي، مشيرا الى أن الأمانة حقّقت الكثير من منجزات خطتها الدورية القائمة على بنود مختلفة لتحقيق الصحة والسلامة للمجتمع.

وقال إن خطة الأمانة تأتي تماشياً مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، باتخاذ كافة التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة، مهيبا بالجميع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر على المجتمع وسلامته عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) .

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