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جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد النبوي

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جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد النبوي

جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=873563
المناطق - واس

أدى جموع المصلين من مواطنين ومقيمين اليوم صلاة ثاني جمعة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والإيمان ، داعين الله أن يزيح هذه الغمة على بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع.
وتعمل وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن 40% من الطاقة الاستيعابية ومن ذلك أيضا تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول إضافة إلى رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً على أن تكون الصلاة على الرخام وغسل وتعقيم أرضيات المسجد النبوي وساحاته بعد كل صلاة مع فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية داخل المسجد النبوي ورفع حافظات زمزم وإيقاف توزيع عبوات زمزم للحد من انتقال العدوى.
كما جرى وضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف فيما بينها ولاستقامة الصفوف ووضع علامات على هذه الخطوط لتحقيق التباعد بين المصلين مع استمرار تعليق إقامة الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والمتون العلمية واستمرار تعليق سفر الإفطار والإطعام في المسجد النبوي وساحاته واستمرار إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل صلاة الفجر بساعة, إلى جانب تشغيل مواقف السيارات بنسبة 50% وإطلاق حملة إعلامية للتوعية بالإجراءات الاحترازية المطلوبة أثناء الحضور للصلاة في المسجد النبوي والتعاون مع وزارة الصحة لتأمين فرق طبية على الأبواب الرئيسية للمسجد النبوي.

 

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