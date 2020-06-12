صحة حفر الباطن تشارك بـ60 متطوعاً لتوعية المصلين في صلاة الجمعة

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شاركت صحة حفر الباطن بـ60 متطوعاً حملة التطوع الصحي لتوعية المصلين بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن، تحت شعار ( نعود بحذر) حيث قدمت صحة حفر الباطن والفرق التطوعية النصائح والتوجيهات والتعليمات وذلك بتوعية المصلين وحثهم على اتباع الاشتراطات الصحية المتبعة مثل لبس الكمامة القماشية، وإحضار سجادة للاستخدام الشخصي إلى جانب التنويه بأهمية غسل اليدين أو تعقيمها قبل وبعد زيارة المسجد مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين والحد من التجمعات وتأتي هذه الحملات التوعوية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حفاظاً على المصلين وسلامة عائلاتهم .