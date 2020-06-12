جامعة الجوف توقع اتفاقية مع الهيئة الألمانية لاعتماد سبعة برامج أكاديمية

الجوف - محمد الحسن

ضمن جهودها في تطوير برامجها وحصولها على اعتمادات دولية من جهات مختلفة، وقعت جامعة الجوف اتفاقية مع الهيئة الألمانية للاعتماد الأكاديمي (AHPGS) لاعتماد سبعة برامج أكاديمية.

وقال وكيل الجامعة للتطوير والجودة د. أسامة عارف، إن الاتفاقية تهدف للحصول على الاعتماد الدولي لسبعة من برامج الجامعة الأكاديمية هي: بكالوريوس الطب والجراحة، وبكالوريوس طب الأسنان، وبكالوريوس الصيدلة، وبكالوريوس اللغة الانجليزية، وبكالوريوس الكيمياء بكلية العلوم والآداب بالقريات وبكالوريوس العلاج الطبيعي

بكليتي العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا والقريات.

وكانت الجامعة قد حصلت على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بعد استيفائها المعايير المطلوبة، حيث تم تحقيق معايير الجودة في جميع نواحي العمل، كما تتطلع أيضاً للحصول على الاعتماد البرامجي الدولي لستة برامج أكاديمية في كليتي الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات ولتحقيق المزيد من الإنجازات والمستويات المتقدمة عبر ضبط معايير الجودة والعمل الجاد والاستمرار في عمليات

التطوير والتحسين والتعاون المثمر من قبل منسوبي الجامعة .