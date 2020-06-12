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متطوعي الهلال الأحمر بالجوف يقيمون نقاط فرز ببعض جوامع المنطقة أثناء صلاة الجمعة

متطوعي الهلال الأحمر بالجوف يقيمون نقاط فرز ببعض جوامع المنطقة أثناء صلاة الجمعة
http://almnatiq.net/?p=873588
الجوف - محمد الحسن

أقام متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقاط فرز في بعض الجوامع بالمنطقة أثناء دخول المصلين لصلاة الجمعة وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .
ففي مدينة سكاكا تمت إقامة نقطة فرز بصري في جامع السليمانية حيث قام المتطوعون بإستقبال المصلين في مداخل الجامع الرئيسية والقيام بعملية الكشف عليهم من خلال فحص درجة الحرارية وتقديم المعقمات .
وفي محافظة دومة الجندل شارك المتطوعون بنقطة فرز في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتقديم الخدمات الإحترازية للمصلين .
كما اقيمت نقطة فرز مشابهة في جامع الملك فهد بمحافظة القريات وأخرى في محافظة طبرجل تم تنفيذها بجامع الإيمان حرصاً من فرع الهيئة بمنطقة الجوف على تقديم الخدمات الإحترازية في أغلب مدن ومحافظات المنطقة .
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة التي تبنتها الهيئة تأتي بحرص منها على تقديم كافة الخدمات الإحترازية والتي تحد من إنتشار هذه الجائحة بالتزامن مع عودة صلاة الجمعة في جوامع المملكة حرصاً على سلامة المصلين .

 

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